Биография Андрея Спыну, генерального секретаря администрации президента Молдовы

Андрею Спыну, назначенному генеральным секретарем администрации президента, 34 года, ранее он занимал должность генерального секретаря правительства. Работал как в государственном, так и в частном секторе.

Бывший генеральный секретарь правительства Санду Андрей Спыну будет занимать должность генерального секретаря президентской администрации. А назначенная в 2019 году Кристина Ботнарюк останется заместителем генсека.

Детали биографии Андрея Спыну

Андрей Спыну родился 10 июня 1986 года, женат, согласно данным, которые он опубликовал в соцсети Facebook.

Он является членом PAS - партии, возглавляемой Майей Санду, и на парламентских выборах в феврале 2019 года баллотировался в списке блока ACUM на 26-ом месте.

В 2018 году Андрей Спыну поступил на обучение в Гарвардскую школу повышения квалификации для получения степени магистра политологии. В 2015-2016 годах был заместителем министра молодежи и спорта.

Андрей Спыну занимал пост генерального секретаря правительства Санду в 2019 году.

Доходы от бизнеса и пособия по уходу за ребенком

Андрей Спыну работал администратором компании Traduno Technologies и соучредителем компании DreamUps.

Согласно его декларации об имуществе и личных интересах, поданной в Центральную избирательную комиссию, за последние годы Андрей Спыну получил 419 тысяч леев дохода в Traduno Technologies в виде зарплаты и банковских дивидендов в размере 13 тысяч леев.

Он также получил доход в 350 тысяч долларов от деятельности компании OneTwoStart LTD, зарегистрированной в Китае, пособие по уходу за ребенком на общую сумму 73 тысячи леев и заработал почти 18 тысяч леев от продажи своих акций в Travod Limited и Wordminds Limited.

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