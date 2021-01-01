Гороскоп для автомобилистов 2021: что полезно знать любому водителю

В новом году следует избегать приключений на дорогах. Не соревнуйтесь с другими водителями в быстрой езде, и сбавьте скорость до предела если почувствуете, что дорога стала мокрой. Подробности в "Гороскопе для автомобилистов -2021".

КИШИНЕВ, 1 янв -Sputnik. Излишняя предосторожность в 2021-м не помешает ни одному водителю. Хозяин года – Белый металлический Бык не любит, когда его дразнят.

Овен

Гороскоп для автомобилистов - 2021 уточняет: овны обладают быстрой реакцией, поэтому обожают езду на высокой скорости. В наступающем году представители этого знака Зодиака смело могут прокладывать новые маршруты. Поездки на дальние расстояния доставят автомобилистам истинное удовольствие.

© Sputnik / Егор Еремов Любите кататься, любите и толкать. В горку.

Кто не успел купить хороший навигатор, не жалейте денег на полезное устройство. Новые дороги могут привести вас в неожиданные места. Не бойтесь оказаться в глуши. Ваша машина вас не подведет. Единственное, о чем предупреждает гороскоп для автомобилистов на 2021-й, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.

Телец

Многие автомобилисты давно мечтают сменить машину. В 2021-м может подвернуться удачный по цене и модели вариант. В гороскопе для автомобилистов -2021 говорится, что накоплений хватит, чтобы приобрести транспорт своей мечты. Некоторые представители этого знака Зодиака рискнут и возьмут кредит в банке, предупреждает гороскоп. В целом году удачный для Тельцов-водителей. На их пути не будет ни ям, ни кочек. Тратить деньги на ремонт "железного коня" почти не придется, обещает гороскоп. Если только поломка не станет результатом вопиющей невнимательности. Будьте аккуратны на дорогах!

Близнецы

Гороскоп для автомобилистов -2021 предупреждает: сохраняйте спокойствие на дорогах. Для Близнецов в наступающем новом году правилом номер 1 станет правило трех "Д" - Дай Дорогу Дураку. Нервозных ситуаций будет много, и далеко не все из них достойны бурной реакции. Близнецы-автомобилисты, согласно гороскопу, умеют точно и быстро просчитать ситуацию, поэтому ловко обойдут любые рисковые моменты. Представители этого знака Зодиака часто будут ездить в командировки. Звезды советуют перед дальней поездкой хорошо отдохнуть.

Рак

Гороскоп 2021 считает раков дорожными везунчиками. Они легко обходят пробки, и практически никогда не попадают в аварии. В 2021-м Ангел Хранитель будет оберегать вас от неприятных ситуаций с двойной силой. Впрочем, уповать только на высшие силы не стоит. Ракам и самим нужно проявить максимальное внимание.

CC0 / Laz111 А вы не забыли поменять резину?

Особенно это касается наступления холодов. Не забудьте, автомобилисты, заранее поменять резину. Заморозки могут начаться внезапно. А это чревато для тех, кто за рулем.

Лев

Львы должны быть максимально внимательны в конце зимы, предупреждает гороскоп для автомобилистов 2021. Объезжайте ямы, когда спадет снег. Иначе есть риск надолго "прописаться" в автосервисе. Автомобилисты, берегите ходовую. В наступающем году это будет самая уязвимая часть Вашего автомобиля, уточняет гороскоп. Наиболее благоприятное время для Львов-водителей – середина лета. Они смело могут отправляться в путешествия, не опасаясь подвоха на дорогах.

Дева

Гороскоп для автомобилистов 2021 рекомендует девам забыть об СМС за рулем и не терять контроль над дорогой. Иначе последствия могут быть крайне неприятными. Предельная концентрация внимания ни раз поможет избежать столкновений. Гороскоп на 2021-й год предупреждает о том, что Девам важно соблюдать дистанцию. В противном случае придется пообщаться не только с пострадавшей стороной, но и с представителями власти.

Весы

В гороскопе для автомобилистов - 2021 уточняется, что Весы будут верны своему стилю вождения. Представители этого знака Зодиака избегают любых ситуаций, которые даже с малой вероятностью могут привести к аварии.

© REUTERS / Mark Blinch Весы будут верны своему стилю. Так обещает Гороскоп - 2021 для автомобилистов.

Гороскоп уточняет, что размеренная и неторопливая езда и впредь станет залогом Вашей безопасности на дорогах. Хозяин года Белый металлический Бык будет благосклонен к Весам. В автосервис они будут заглядывать редко. Только для того, чтобы заменить расходники.

Скорпион

Скорпионов в 2021-м, обещает гороскоп, ждут ранние выезды. Вставать придется практически до зари. Частые утренние поездки будут связаны с профессиональной и семейной необходимостью. Скорпионы быстро привыкнут к новому графику и подчинят ему все остальные планы. Почаще проверяйте давление в шинах в целом техническое состояние автомобиля. Это поможет чувствовать себя более уверенно, утверждает гороскоп. Во избежание неприятных ситуаций, звезды советуют сторониться случайных попутчиков.

Стрелец

Осторожно на поворотах. И это тоже предупреждает гороскоп для автомобилистов 2021. Сбавляйте скорость там, где видимость ограничена. Звезды также советуют сохранять предельную концентрацию внимания во время езды и не слишком отвлекаться на попутчиков. Излишняя болтовня за рулем может иметь неприятные последствия. В наступающем году Стрельцы запланируют несколько важных поездок на дальние дистанции. Лучшее время для них – август-октябрь. В этот период Стрельцы-водители будут находиться в отличной форме, обещает гороскоп 2021.

Козерог

Гороскоп для водителей - 2021 не исключает, что представителей этого знака Зодиака будут досаждать разные мелочи – царапины, штрафы за разметку, проколотые шины. Период мелких неудач продлится с марта по июнь.

© REUTERS / Arnd Wiegmann Гороскоп автомобилиста 2021 невозможен без муз, которые обязательно вдохновят на покупку автомобиля.

За то потом водители-Козероги буквально воспрянут. Вождение машины больше не покажется им утомительным занятием. Езда, особенно на дальние дистанции, будет приносить настоящее удовольствие. Гороскоп 2021 советует не увлекаться высокими скоростями, особенно в населенных пунктах.

Водолей

Будьте аккуратны в темное время суток, предупреждает гороскоп для водителей -2021. Водолеев ночная езда может быть сопряжена с рисками. Возьмите на заметку старинную мудрость "Тише едешь, дальше будешь". В целом, прогнозирует гороскоп для автомобилистов 2021, год будет удачным для Водолеев-автомобилистов. В трудных ситуациях на дорогах верное решение подскажет интуиция. Представители этого знака Зодиака в наступающем году начнут задумываться о покупке нового автомобиля. Некоторые автомобилисты уже к началу зимы "пересядут" на внедорожник.

Рыба

Согласно гороскопу для автомобилистов 2021, единственное, что будет раздражать Рыб-водителей, это бесконечные пробки. Звезды советуют чаще пользоваться приложениями в телефоне, которые помогают оценить дорожную обстановку в Вашем городе. Это существенно сэкономит время и нервы. Те Рыбы, которые платят кредит за свой автомобиль, в 2021-м смогут с ним досрочно рассчитаться. Звезды советуют не тратить деньги по пустякам, и тогда заветная мечта рассчитаться с долгом станет реальной.

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