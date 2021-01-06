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Богородица с Богомладенцем.

Сочельник перед Рождеством: гадания, традиции, приметы

© Photo : Alyona Hlestunowa
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210106/33155949/sochelnik-pered-rozhdestvom-gadaniya-traditsii-primety.html

Православная церковь готовится к празднованию Рождества Христова. Его канун, который называется рождественским Сочельником и отмечается 6 января вечером, является важным днем для христиан.

Сочельник и ночь перед Рождеством, в народной традиции, связаны со множеством поверий и обрядов, в том числе с девичьими гаданиями.

Этот праздник всегда считался особенным.

По народным поверьям, в ночь перед Рождеством, которая по православному календарю наступает с 6 на 7 января, все запреты снимаются и в мир проникают таинственные силы.

Сочельник

Это последний день рождественского поста, установленного для того, чтобы люди покаянием, молитвой и воздержанием очистили себя и встретили праздник Рождества Христова просветленными.

Новогодние украшения. Архивное фото.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Канун Рождества стали называть Сочельником, как полагают, из-за традиции обязательно вкушать в этот день сладкую кашу – "сочиво", зерна пшеницы и других злаков, варенные на меду.

Каша имела особый смысл – зерно символизировало воскресшую жизнь, а мед — сладость будущей блаженной жизни.

В рождественский Сочельник христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении Богомладенцу восточных мудрецов. Волхвы принесли новорожденному Спасителю дары: золото, ладан и смирну.

Прихожанка в храме Михаила Архангела
© Sputnik / Said Tsarnaev
Прихожанка во время службы.

В Сочельник пост не такой строгий, как в предшествующие дни последней недели.

Зима.
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В этот день служба вечерни соединяется с литургией и совершается утром, поэтому и православные постятся до того момента, когда в центр храма выносится свеча, перед которой поется тропарь Рождеству Христову.

В старину в Сочельник нельзя было использовать колющие и режущие предметы, так как это могло привести к болезням. По традиции, в эти дни мужчины не ходили на охоту и не резали скотину, а женщины и девушки откладывали шитье и вязание до завершения праздничных дней.

Люди считали, что хлопоты по хозяйству могут также принести в дом неприятности.

Гадания

Рождественский Сочельник с давних времен считался лучшим временем для гадания, так как их результаты сбывались практически всегда. 

В старину гадали на свечах, тенях, башмаках и так далее. Не теряет актуальности ворожба и в наше время.

Наибольший интерес гадания вызывали у девушек, желавших узнать имя и подробности про будущего супруга.

Церковь к любому проявлению ворожбы и магии относится негативно, потому осуждает и любые попытки узнать будущее, тем более в Рождество. Несмотря на это, люди гадали и продолжают гадать.

Суженый-ряженый

Наиболее популярными остаются гадания на исполнение желания, на суженого или невесту или на будущее.

Девушка в ночь на Рождество могли узнать имя будущего супруга и даже увидеть его лицо в зеркале. Для этого она в полночь садилась в темноте между двумя зеркалами, зажигала свечи и начинала вглядываться в отражение, надеясь увидеть суженого.

Святочные гадания
© Sputnik / Alexey Kudenko
Святочные гадания.

Гадали девушки с зеркалом и на перекрестке – стоя к месяцу спиной, смотря в зеркало и загадывая: "Суженый, ряженый, покажись мне в зеркале". Как некоторые уверяют, через некоторое время тот появляется в зеркальце.

Одно из наиболее старинных гаданий в Рождество — на воске. Для этого нужно налить воды в прозрачный стакан или глубокую тарелку и положить на дно кольцо без камня, желательно снятое с пальца гадающего. Растопить воск в ложке над пламенем свечи со словами "гори-гори свеча, топись-топись воск, назови мне имя суженого". Затем резко вылить расплавленный воск в центр кольца в воду и внимательно разглядеть форму застывшей восковой фигуры.

Уличные гадания

Имя будущего мужа в ночь на Рождество можно узнать и следующим способом. Для этого девушки выходили на улицу и первого встречного мужчину спрашивали его имя. Как он представится, так будут звать и суженого.

Узнать будущее поможет и следующее гадание — для этого в рождественскую ночь, в полночь нужно просто выйти за порог своего дома. Суженый уже спешит к вам, если услышите мужской веселый голос. Если же услышите ссору или просто разговор на повышенных тонах, — в этом году ваша личная жизнь вряд ли устроится.

Святочные гадания и колядки
© Sputnik / Alexander Kondratyuk
Праздник у ворот.

Другие гадания

В рождественский Сочельник также гадали на снах. Съесть на ночь нужно было селедку или что-то соленое, не запивая водой. Женихом будет тот, кто во сне подаст воды.

Характер будущего супруга также можно было узнать с помощью гадания. В четыре одинаковых стакана с водой следует положить по ложке меда, лимонной кислоты, соли и вина.

Старый Кишинев. Кафедральный собор и колокольня зимой. Архивное фото
© Photo : предоставлено Виталий Грищук
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Затем перемешать содержимое стаканов, поставить их на поднос, накрыть толстой салфеткой и покрутить поднос с закрытыми глазами, чтобы не знать содержимое стаканов.

Затем выключить свет в комнате, снять салфетку со стаканов и, выбрав один из них, сделать один глоток из него. Ваш муж будет обладать великолепным характером, если вам попался стакан с медом. Стакан с солью означает, что вам предстоит пролить с мужем немало слез, с кислотой — унылая скучная жизнь. Стакан с вином указывает на то, что ваш муж будет слишком много выпивать.

Приметы

Хорошей приметой в Сочельник является увидеть падающую звезду, так как считается, что желание, загаданное в ночь перед Рождеством, сбывается. Поэтому в Сочельник нужно обязательно посмотреть на небо.

Встречать Рождество в одежде темных цветов считается плохой приметой — в такой светлый и веселый праздник нельзя быть во печали. Весна будет ранней, если в рождественскую ночь поднимается сильная метель.

В народе верили, что в будущем году у вас будет богатый урожай, если вы готовите праздничные блюда и у вас постоянно что-то из продуктов падает.

Если вы в канун Рождества спотыкаетесь, будьте осторожны, можете получить плохую весть.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
На Рождественском богослужении.

В течение всех праздников сны, которые вы увидите, будут вещими, поэтому постарайтесь запомнить их и правильно понять, что предрекает вам судьба.

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