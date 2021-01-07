Рождество Христово: история и традиции празднования

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. События Рождества Христова отражены в Евангелиях от Луки и Матфея. Как сообщают евангелисты, Дева Мария и ее муж Иосиф, жившие в городе Назарет (он существует в Израиле и в наши дни), пошли в Вифлеем, чтобы принять участие в обязательной переписи населения Римской империи.

Император Август повелел составить списки всех подданных своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. Перепись велась по коленам, племенам и родам, а каждое их них имело свои определенные города и праотеческие места. У Девы Марии и Иосифа таким городом был Вифлием, куда они и отправились, чтобы внести свои имена в список подданных кесаря.

Там в связи с переписью все места в гостиницах были заняты, и чета смогла найти ночлег лишь в известняковой пещере, предназначенной для скота. Когда же они там расположились, Марии наступило время родить.

Среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос. Первыми ему пришли поклониться пастухи, которых о его рождении известил ангел. Матфей упоминает и о чудесной звезде, которая привела к Богомладенцу волхвов, поднесших дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как царю в виде дани, ладан – как Богу, а смирну – как человеку, который должен умереть (этим благовонием в те далекие времена умащали умерших). Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну.

Прослышав о рождении Иисуса, царь Ирод, правивший в то время Иудеей и опасавшийся его как соперника своему царствованию, отправил в Вифлеем солдат с приказом предать смерти всех младенцев мужского пола до двух лет. Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода.

История праздника

В воспоминание о рождении (рождестве) Иисуса Христа установлен церковью праздник — Рождество Христово.

Его начали отмечать еще в библейские времена. В апостольских постановлениях говорится: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятаго месяца" (от марта).

Праздник Рождества Христова отмечается в разные даты христианскими церквями из-за различий в юлианском и григорианском календарях.

В 337 году Папа Римский Юлий I утвердил дату 25 декабря как дату Рождества Христова. С тех пор большинство христианского мира отмечает Богоявление именно в этот день (исключение составляет армянская Церковь, для которой Рождество и Крещение Господне – единый праздник). Русская православная церковь также славит Рождество Христово 25 декабря, но по старому стилю — по юлианскому календарю (так как РПЦ не приняла реформу календаря папы Григория XIII), то есть 7 января по новому григорианскому стилю.

Рождественский пост

Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело — воздержанием в пище. Последний день говения — Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова. К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному — еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.

Молдавские традиции на Рождество

Две даты празднования Рождества Христова — по новому и по старому стилю — закреплены в республике на законодательном уровне. Различия в юлианском и григорианском календарях и стали причиной того, что в официальном праздничном календаре появилось два Рождества.

Колядки и прочие зимние песнопения — наследие славян, которые славили в эти дни бога Коляду, хотя слово "колядка" в молдавском языке звучит как "колинда" — от римских календ, священных дней.

Возглавляет группу колядующих переодетый в козла мужчина. На его голове — рога, поверх одежды — овечий тулуп, вывернутый наизнанку. Козел олицетворяет нечистую силу: он прыгает вокруг прохожих, пугает их. Другой ряженый несет в руках специально изготовленный к этому празднику национальный инструмент "бугай". Остальные колядующие звенят колокольчиками.

В народной памяти хранятся сотни рождественских мотивов. Среди них своеобразные кричалки — "урэтурь" и "стригэтурь", в которых звучат пожелания счастья, здоровья, урожайного года. Колядующие обычно ходят по дворам с котомками, куда складывают полученные от хозяев дары. По поверью, кто щедро одарит колядующих, к тому в новом году придут удача и достаток. Традиционный дар — хлеб, символ достатка.

Колядки обязательно сопровождаются еще одним характерным для праздника элементом — звездой. Несут ее дети. В центре звезды помещают икону с ликом младенца Иисуса, колядующие поют о появлении на небе звезды, возвестившей о рождении Сына Божьего и приведшей трех восточных королей к месту его рождения. Большинство колядок начинаются словами: "Восходит высоко звезда". Эта традиция также тесно переплетается с язычеством.

Детям дарит подарки Мош Крэчун, аналог Деда Мороза и Санты Клауса. Многие этнологи сравнивают его с языческим богом славян Карачуном. Однако в молдавских легендах это добрый старик. Вместе с ним приходит поздравлять детей Албэ ка Зэпадэ (Белоснежка или Снегурочка). Им пытается помешать ведьма Хырка, аналог Бабы Яги. Как правило, в селах разыгрываются разнообразные сценки с масками этих персонажей.

Рождественский стол в Молдове

Рождество в Молдове отмечают с размахом. После поста столы ломятся от лакомств. Но даже праздничное застолье не обходится без обрядовых традиций. В Рождество на праздничном столе обязательно должны быть блюда из свинины, символизирующие богатство и достаток в доме. Традиционно подают свиное жаркое и колбасы, голубцы, холодец (студень), рыбу, хлеб, фрукты, сласти и напитки, а также мамалыгу и кутью (толченая пшеница с изюмом, орехами и медом).

Блюд должно быть 7, 9 или 12. Считается, что эти числа имеют магическое значение.

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