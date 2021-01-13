Биография Сорины Штефырцэ

Сорина Штефырцэ, которая с 11 января 2021 года занимает пост главы пресс-службы президента РМ, получила следующее образование:
- 1990-1995 - Государственный университет Молдовы, специальность "Журналистика и коммуникации".
- 1996-1998 - Национальная школа политических и административных знаний, Департамент социальных коммуникаций и связей с общественностью в Бухаресте, Румыния.
Профессиональная деятельность:
- 1995-2001 - занимала различные должности в редакции газеты Flux.
- 2001-2012 - работала главным редактором-координатором ежедневной газеты Timpul.
- Январь 2021-го - назначена советником президента Молдовы в области общественных коммуникаций, а также пресс-секретарем. Соответствующий указ подписала глава государства Майя Санду.
Известно, что Штефырцэ также консультировала представительство ЕС в Республике Молдова.
Сорина Штефырцэ является членом различных организаций и ассоциаций. В разные годы недолго работала консультантом в правительстве Молдовы.
Она также некоторое время возглавляла Высшую школу журналистики.
Какие-либо данные о ее семейном положении в настоящее время отсутствуют.
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