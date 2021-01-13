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Сорина Штефырцэ.

Биография Сорины Штефырцэ

© Photo : Facebook / Sorina Stefarta
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210113/33230006/biografiya-sorina-stefirta.html

Сорина Штефырцэ родилась 10 декабря в 1973 года в Кишиневе. Помимо опыта журналисткой работы, имеет практику консультирования правительства Молдовы и представительства ЕС в РМ.

Сорина Штефырцэ, которая с 11 января 2021 года занимает пост главы пресс-службы президента РМ, получила следующее образование: 

  • 1990-1995 - Государственный университет Молдовы, специальность "Журналистика и коммуникации". 
  • 1996-1998 - Национальная школа политических и административных знаний, Департамент социальных коммуникаций и связей с общественностью в Бухаресте, Румыния. 

Профессиональная деятельность: 

  • 1995-2001 - занимала различные должности в редакции газеты Flux.
  • 2001-2012 - работала главным редактором-координатором ежедневной газеты Timpul.
  • Январь 2021-го - назначена советником президента Молдовы в области общественных коммуникаций, а также пресс-секретарем. Соответствующий указ подписала глава государства Майя Санду. 

Известно, что Штефырцэ также консультировала представительство ЕС в Республике Молдова.

Сорина Штефырцэ является членом различных организаций и ассоциаций. В разные годы недолго работала консультантом в правительстве Молдовы.

Она также некоторое время возглавляла Высшую школу журналистики.

Какие-либо данные о ее семейном положении в настоящее время отсутствуют.  

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