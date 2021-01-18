Памяти Григоре Виеру - в этот день поэт погиб

Прошло ровно 12 лет, с тех пор, как молдавская литература лишилась одного из своих классиков. Поэт Григоре Виеру погиб в результате ДТП.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. В этот день, 18 января, исполняется ровно 12 лет со дня смерти выдающегося молдавского поэта Григоре Виеру.

Литератор скончался спустя несколько дней после трагического ДТП, произошедшего в ночь с 15 на 16 января 2009 года. Все произошло недалеко от села Дэнчень Яловенского района на трассе Басарабяска — Кишинев, Виеру был пассажиром легкового автомобиля.

Григорий Виеру родился 14 февраля 1935 года в селе Перерыта Хотинского уезда Бессарабии (ныне Бричанский район Республики Молдова) в семье Павла и Евдокии Виеру.

Отец Павел Виеру умер, когда будущий поэт был еще совсем юн. После этого в детстве Григоре часто был один поскольку мать уходила в поле работать, чтобы прокормить сына и себя. Оставаясь один на один с собой, он увлекся литературой и стихами.

Этот период поэт потом называл одним из самых сложных в своей жизни.

В родном селе он закончил 7 классов, и продолжил образование во второй средней школе города Липканы.

Творчество

Дебютировал в поэзии еще будучи студентом со сборником стихов для детей Alarma ("Тревога"). Его высоко оценили литературные критики того времени.

В 1958 году окончил факультет истории и филологии Кишиневского государственного педагогического института им. Иона Крянгэ. Затем работал редактором в нескольких детских журналах.

Самый известный сборник его детских стихов, о котором знает каждый школьник в нашей стране, это Albinuța ("Пчелка").

Помимо произведений для детей Виеру также сочинял и много серьезных стихов. В своих произведениях он часто рассуждал о жизни и смерти, любви к матери и Родине.

След в музыке

Многие строки, написанные Виеру, стали песнями. Известные артисты и музыканты положили стихи поэта на музыку, впоследствии были выпущены различные музыкальные сборники.

В 1984 году фирма "Мелодия" в серии "Дискоклуб" выпустила сборник песен Анатолия Кирияка на стихи Виеру в исполнении Сильвии Кирияк, Софии Ротару, Штефана Петраке и Анастасии Лазарюк.

Песни на стихи Григория Виеру ("Adio", "Amor", "Молодость-цветок", "Песня о моей жизни", "Нежная мелодия", "Романтика") исполняла София Ротару.

Много молдавских композиторов черпало вдохновение в поэзии Григория Виеру, среди них Петр Теодорович, Евгений Дога, Дмитрий Георгицэ, Ион Алдя-Теодорович и другие.

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