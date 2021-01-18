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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Российская вакцина "Спутник V": все, что надо знать

© Sputnik / Илья Питалев
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (373)
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Sputnik Молдова
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Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.

Российская вакцина "Спутник V" — первое в мире зарегистрированное средство для иммунизации на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства.

Ключевые преимущества "Спутник V":

  • Она создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.
    Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
    © Sputnik / Алексей Даничев
    Додон: вскоре в Молдову будет доставлена российская вакцина "Спутник V"
  • Эффективность на уровне 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований.
  • Эффективность этой прививки против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.
  • В вакцине используются два разных вектора для двух уколов в процессе иммунизации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

Также безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны более чем в 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий.

Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V".

Разработчики вакцины "Спутник V" сотрудничают с компанией AstraZeneca для совместных клинических исследований с целью повышения эффективности вакцины AstraZeneca.

Флакон с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак
© Sputnik / Александр Кряжев
В России ответили на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"

Вакцина "Спутник V" одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире и Палестине. Инициирован процесс ее регистрации в ЕС.

Эта вакцина не вызывает сильной аллергии.

Температура хранения "Спутник V" всего на уровне +2 +8 градусов Цельсия позволяет держать ее в обычном холодильнике без необходимости затрат на дополнительные морозильные камеры и технологии. 

Цена этого препарата составляет менее 10 долларов за инъекцию, что делает ее доступной для всего мира.

В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании "Спутник V" участвуют 40 000 добровольцев.

Клинические испытания этой прививки объявлены в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины поступили от более чем 50 стран. Препарат для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (373)

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