Российская вакцина "Спутник V": все, что надо знать

Российская вакцина "Спутник V" — первое в мире зарегистрированное средство для иммунизации на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства.

Ключевые преимущества "Спутник V":

Она создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий. © Sputnik / Алексей Даничев Додон: вскоре в Молдову будет доставлена российская вакцина "Спутник V"

Эффективность на уровне 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований.

Эффективность этой прививки против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.

В вакцине используются два разных вектора для двух уколов в процессе иммунизации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

Также безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны более чем в 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий.

Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V".

Разработчики вакцины "Спутник V" сотрудничают с компанией AstraZeneca для совместных клинических исследований с целью повышения эффективности вакцины AstraZeneca.

Вакцина "Спутник V" одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире и Палестине. Инициирован процесс ее регистрации в ЕС.

Эта вакцина не вызывает сильной аллергии.

Температура хранения "Спутник V" всего на уровне +2 +8 градусов Цельсия позволяет держать ее в обычном холодильнике без необходимости затрат на дополнительные морозильные камеры и технологии.

Цена этого препарата составляет менее 10 долларов за инъекцию, что делает ее доступной для всего мира.

В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании "Спутник V" участвуют 40 000 добровольцев.

Клинические испытания этой прививки объявлены в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины поступили от более чем 50 стран. Препарат для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova