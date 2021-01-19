Биография Степана Берила

Ректор Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко отмечает 20 января 2021 года юбилей – 70-летие.

Степан Берил всю жизнь посвятил науке и больше 20 лет исполняет должность ректора главного вуза Левобережья – Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко.

Родился в поселке Копыловка Асиновского района Томской области 20 января 1951 года.

В 1973 году окончил физический факультет Кишиневского государственного университета им. В.И. Ленина. Два года после этого преподавал физику в городе Комрате. Позже он был научным работником на различных должностях в Институте прикладной физики АН МССР, в конце 80-х - научным работником на физическом факультете Кишиневского госуниверситета.

В 1996 году был избран ректором ПГУ им. Т.Г. Шевченко, позже три раза переизбирался. В 2014 году он стал почетным президентом университета, а в 2017-м был снова избран ректором ПГУ.

В 1998 году Берил получил статус действительного члена Российской академии естественных наук (РАЕН). В 1999 году Международная ассоциация авторов научных открытий зарегистрировала ноу-хау, одним из авторов которого является Берил.

Ректор ПГУ награжден многими орденами и медалями в Приднестровье и за его пределами. В копилке Берила в том числе два ордена "За пользу Отечеству" им. В. Н. Татищева (РАЕН), орден Русской Православной церкви в честь Святителя Иннокентия Митрополита Московского и Коломенского III степени за просветительскую деятельность, золотая медаль им. Я. А. Коменского "За достижения в области образования, культуры и науки" Международной педагогической академии, памятная медаль В. В. Ковальского "За выдающийся вклад в развитие физики, высокий уровень университетского образования, поддержку исследований по проблемам микроэлементов и активную общественную и научную деятельность".

Берил – разработчик Концепции реструктуризации системы образования Приднестровья и интеграции в научно-образовательное пространство России, инициатор и разработчик структуры и системы управления сферой науки Приднестровья. Он - автор многочисленных работ по вопросам развития образования и науки.

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