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Анна Ревенко

Биография Анны Ревенко

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210121/33331846/biografia-ana-revenco.html

В Сети не так много информации об Анне Ревенко. Известно, что она родилась в Кишиневе и большую часть деятельности посвятила борьбе с торговлей людьми и помощи социально уязвимым категориям граждан.

Образование

У Анны Ревенко высшее образование по специальности "международный менеджмент", в частности, "менеджмент неправительственных организаций". 

Профессиональная деятельность 

За время работы в международных организациях Анна Ревенко содействовала разработке общей стратегии борьбы с торговлей людьми, в частности, женщинами, с домашним насилием, сексуальными посягательствами на женщин и девочек. Также уделяла внимание борьбе с сексуальной эксплуатацией детей.

В 2014 году была удостоена медали Meritul civic (За гражданские заслуги).

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