Биография Анны Ревенко

Образование
У Анны Ревенко высшее образование по специальности "международный менеджмент", в частности, "менеджмент неправительственных организаций".
Профессиональная деятельность
- 2001-2012, 2015-2020 - основатель и исполнительный директор организации La Strada в Молдове;© Sputnik / Osmatesco
- 2012-2015 - занимала должность директора Центра по борьбе с торговлей людьми при Министерстве внутренних дел;
- 2019 - стала экспертом по борьбе с торговлей людьми при Совете Европы;
- 21 января 2021 года назначена советником президента по безопасности и секретарем Высшего совета безопасности. Соответствующий указ подписала глава государства Майя Санду.
За время работы в международных организациях Анна Ревенко содействовала разработке общей стратегии борьбы с торговлей людьми, в частности, женщинами, с домашним насилием, сексуальными посягательствами на женщин и девочек. Также уделяла внимание борьбе с сексуальной эксплуатацией детей.
В 2014 году была удостоена медали Meritul civic (За гражданские заслуги).
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