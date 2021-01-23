Мастер скрипки Анатол Штефэнец отмечает юбилей

Музыкальная карьера известного исполнителя насчитывает уже более 50 лет. За это время он успел побывать участником разных ансамблей, а также завоевал многочисленные национальные и международные премии.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. В этот день празднует свой 65-летний юбилей выдающийся молдавский компози

тор и скрипач Анатол Штефэнец.

За свою более чем полувековую музыкальную деятельность он сделал себе имя не только на родине, но и за рубежом.

Анатол Штефэнец родился 23 января 1956 года в селе Гринэуць на севере Молдовы. Музыкальную карьеру начал с 12 лет.

В составе оркестров "Лэутары" и "Жок" выступал в Европе, Южной Америке и США.

Всемирно известный наист Георге Замфир был его партнером на гастролях по Германии, Америке, Румынии.

В 1992 году Штефэнец начал сольную карьеру. Записал и выпустил во Франции три сольных альбома, один из них, Ştefăneţ-solo, дважды отмечен премией "Шок" во Франции в 1999 и 2002 годах.

C 1992 года является организатором и руководителем группы "Тригон". Музыканты принимали участие в наиболее престижных фестивалях, таких, как Garana jazz Festival (Румыния), Portalegre jazz festival (Португалия), Astana Blues Festival (Казахстан), North Sea jazz festival (Нидерланды), JAZZYCOLORS festival (Франция) и многих других.

В 2001 Штефэнец выступал на Международном Конгрессе Альта в Веллингтоне (Новая Зеландия).

В 2010 получил почетное звание "Maestru în artă" (Мастер искусств).

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