Татьянин день: необычные гадания, история праздника и производные имени

В Молдове 25 января по традиции отмечают Татьянин день и День студента, Sputnik узнал самые необычные производные этого имени, встречающиеся в стране.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. История праздника тесно связана с Московским университетом — 25 января (по новому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ об основании этого учебного заведения. Распоряжение царицы стало подарком в день именин матери графа Шувалова — Татьяны.

В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.

Таким образом, 25 января свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна ( в переводе с греческого - "устроительница").

Согласно данным Агентства публичных услуг, Татьяна – одно из самых популярных женских имен в республике. В паспортах такое имя (Tatiana) указано у порядка 96 тысяч 900 гражданок республики. В одном случае работник паспортного стола по всей видимости допустил ошибку, так что сейчас в стране есть женщина с именем Tateana.

При этом более четырех десятков женщин предпочли, чтобы в их паспортах была указана краткая форма имени Татьяна – Таня (Tanea и Tania). Но самой необычной производной этого имени, указанной в документе, удостоверяющем личность, является Туся (Tusea).

Гадания в Татьянин день

Во все времена в Татьянин день девушки с помощью гаданий хотели узнать, что ждет их в будущем, как сложится их семейная жизнь. Таких обычаев очень много, и все они по-своему интересны.

Гадание на кольце. Это старинное гадание подскажет, как скоро девушка выйдет замуж. Нужно встать к стене напротив двери и по очереди катать по полу свое кольцо. Если оно покатится прямо к двери, значит, скоро состоится свадьба. Если же кольцо свернет в сторону или укатится недалеко от стены, то время семейной жизни еще не пришло. Гадание на напитке. Считается, что это одно из самых точных гаданий. Для него нужны шесть рюмок или стаканов. Каждую емкость следует наполнить напитком – молоко, чай, вода, квас, сок, кофе. Затем посуду следует перемешать, а девушка, не глядя, должна выбрать одну и отпить. По тому, какой напиток достался, можно судить о том, каким окажется будущий супруг. Вода – муж будет очень болтливым. Молоко – суженый будет здоровым и симпатичным мужчиной, от которого родятся красивые и здоровые дети. Чай – сколько чаинок окажется в емкости, настолько будет богатым будущий муж. Кофе – суженый будет смуглым и черноволосым, не исключено, что иностранцем. Сок – жених будет творческой личностью. Квас – это самый неудачный выбор, сулящий пьющего мужа. CC0 / Pixabay / Free-Photos Лаванда, Птичка, Дельфина: топ странных имен, которыми называют детей в Молдове Гадание на луке. Вечером перед Татьяниным днем нужно подумать о том, каким должен быть будущий муж. Возможно, есть уже какой-то определенный человек — в этом случае нужно сконцентрировать внимание именно на нем, взять несколько луковиц и на каждой написать мужские имена и посадить их в воду. Потом следует наблюдать за ними несколько дней. Какая луковица прорастет первой, от мужчины с тем именем и следует ждать предложения. Гадание на яйце. В сыром яйце потребуется сделать небольшую дырочку и аккуратно вылить содержимое в миску с водой. Когда белок свернется, можно гадать о будущем по его форме: дом - венчание, зверь - скорое знакомство, цветок - подарок, силуэт мужчины - тайный воздыхатель, корабль - путешествие. Если же белок опустился на дно, то лучше не гадать. Гадание с зеркалом. В ночь на Татьянин день нужно сесть в темной комнате, установить одно зеркало напротив другого и поставить по бокам две свечи, чтобы в зеркале образовался "коридор" отражений, в который следует вглядываться. Спустя несколько минут в "коридоре" должен появиться суженый.

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