Татьянин день: необычные гадания, история праздника и производные имени

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. История праздника тесно связана с Московским университетом — 25 января (по новому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ об основании этого учебного заведения. Распоряжение царицы стало подарком в день именин матери графа Шувалова — Татьяны.
В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.
Таким образом, 25 января свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна ( в переводе с греческого - "устроительница").
Согласно данным Агентства публичных услуг, Татьяна – одно из самых популярных женских имен в республике. В паспортах такое имя (Tatiana) указано у порядка 96 тысяч 900 гражданок республики. В одном случае работник паспортного стола по всей видимости допустил ошибку, так что сейчас в стране есть женщина с именем Tateana.
При этом более четырех десятков женщин предпочли, чтобы в их паспортах была указана краткая форма имени Татьяна – Таня (Tanea и Tania). Но самой необычной производной этого имени, указанной в документе, удостоверяющем личность, является Туся (Tusea).
Гадания в Татьянин день
Во все времена в Татьянин день девушки с помощью гаданий хотели узнать, что ждет их в будущем, как сложится их семейная жизнь. Таких обычаев очень много, и все они по-своему интересны.
- Гадание на кольце. Это старинное гадание подскажет, как скоро девушка выйдет замуж. Нужно встать к стене напротив двери и по очереди катать по полу свое кольцо. Если оно покатится прямо к двери, значит, скоро состоится свадьба. Если же кольцо свернет в сторону или укатится недалеко от стены, то время семейной жизни еще не пришло.
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Гадание на напитке. Считается, что это одно из самых точных гаданий. Для него нужны шесть рюмок или стаканов. Каждую емкость следует наполнить напитком – молоко, чай, вода, квас, сок, кофе. Затем посуду следует перемешать, а девушка, не глядя, должна выбрать одну и отпить. По тому, какой напиток достался, можно судить о том, каким окажется будущий супруг.
Вода – муж будет очень болтливым.
Молоко – суженый будет здоровым и симпатичным мужчиной, от которого родятся красивые и здоровые дети.
Чай – сколько чаинок окажется в емкости, настолько будет богатым будущий муж.
Кофе – суженый будет смуглым и черноволосым, не исключено, что иностранцем.
Сок – жених будет творческой личностью.
Квас – это самый неудачный выбор, сулящий пьющего мужа.
- Гадание на луке. Вечером перед Татьяниным днем нужно подумать о том, каким должен быть будущий муж. Возможно, есть уже какой-то определенный человек — в этом случае нужно сконцентрировать внимание именно на нем, взять несколько луковиц и на каждой написать мужские имена и посадить их в воду. Потом следует наблюдать за ними несколько дней. Какая луковица прорастет первой, от мужчины с тем именем и следует ждать предложения.
- Гадание на яйце. В сыром яйце потребуется сделать небольшую дырочку и аккуратно вылить содержимое в миску с водой. Когда белок свернется, можно гадать о будущем по его форме: дом - венчание, зверь - скорое знакомство, цветок - подарок, силуэт мужчины - тайный воздыхатель, корабль - путешествие. Если же белок опустился на дно, то лучше не гадать.
- Гадание с зеркалом. В ночь на Татьянин день нужно сесть в темной комнате, установить одно зеркало напротив другого и поставить по бокам две свечи, чтобы в зеркале образовался "коридор" отражений, в который следует вглядываться. Спустя несколько минут в "коридоре" должен появиться суженый.
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