Биография Николая Ботгроса

Виртуозный скрипач и дирижер оркестра народной музыки Николай Ботгрос родился 25 января 1953 года в селе Бадику-Векь Кагульского района Молдовы в семье музыкантов.

Детство

Отец Николая Дмитрий Ботгрос профессионально играл на скрипке. Николай и двое его братьев также освоили по одному инструменту. Позже у них собрался богатый репертуар – от народных песен до произведений в стиле кафе-концерт и даже классики.

Известно, что Николай научился играть на скрипке самостоятельно, на слух.

В детстве ему, как и всем остальным членам семьи, приходилось много работать. Преимущественно играли на свадьбах. На само торжество музыкантов зачастую возили заказчики, но обратно лэутары почти всегда добирались сами - в любую погоду.

Однако Николаю нравилась выбранная стезя - музыканты всегда пользовались особым уважением.

Изучать ремесло Николай Ботгрос начал позже - в школе при Сорокском культурно-просветительском училище.

Начало профессиональной деятельности

В Сороках Николай Ботгрос впервые присутствовал на концерте "Лэутар"– оркестра, основанного известным певцом Николаем Сулаком в 1970 году при филармонии, дирижерами которого были композитор и скрипач Мирча Оцел, затем - трубач Георгий Усач.

Ботгрос остался в восторге от оркестра и тогда еще не предполагал, что позднее станет его руководителем.

Скрипач дебютировал в большой музыке в качестве дирижера оркестра "Чокырлия" из Единец, с этих пор началась наработкка опыта.

В 1973 году Николай Ботгрос переехал в Кишинев, работал в оркестре "Мугурел" Государственной филармонии МССР, позднее – в ансамбле "Жок".

В 1978 году Ботгрос возглавил народный оркестр "Лэутары", к тому времени его уже окрестили "волшебником скрипки".

Николай Ботгрос популяризировал народную музыку в десятках стран мира: Соединенных Штатах Америки, Австралии, Новой Зеландии и во всех республиках бывшего Советского Союза. В 2020 году оркестр "Лэутары" отметил 50-летие творческой деятельности.

За много лет творчества Ботгросу удалось записать только два своих альбома, кроме того, сотни и даже тысячи музыкальных композиций в сотрудничестве с исполнителями народной музыки.

Николай Ботгрос – народный артист, кавалер Ордена Республики.

Личная жизнь

Ботгрос женат на Лидии Беженару, она также музыкант. Будущие супруги познакомились в музыкальной школе в Сороках.

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