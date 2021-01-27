Биография Натальи Гаврилицы

Образование
С 1995 по 2000 год изучала международное право в Государственном университете Молдовы.
В 2003 году получила на два года стипендию по программе Эдмунда Маски, которую для выпускников вузов проводило Бюро по делам культуры и образования Госдепартамента США.
С 2003 по 2005 год изучала общественную политику в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.
Профессиональная деятельность
В 2000-2003 годах – ассистент по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдове.
В 2005 году – советник в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне.
В 2005-2006 годах – стажер, а затем консультант в главном управлении экономических и финансовых дел Еврокомиссии в Брюсселе.
В 2008-2009 годах – глава управления программ и координирования помощи при правительстве Молдовы.
В 2009-2013 годах – портфельный менеджер по методам анализа программы статистики, доказательств и ответственности в Оксфорде.
С 2013 по 2014 год была главным консультантом в управлении анализа, мониторинга и оценки политики Министерства образования Молдовы.
В 2014-2015 – госсекретарь Минобразования республики.
С 2015 по 2019 – гендиректор Глобального инновационного фонда в Лондоне.
8 июня 2019 года Наталья Гаврилица стала министром финансов в правительстве Майи Санду, которому парламент Молдовы вынес вотум недоверия 12 ноября 2019 года.
Санду, выигравшая президентские выборы в ноябре 2020 года, 27 января 2021-го выдвинула Гаврилицу кандидатом в премьеры.
Гаврилица говорит на пяти языках – румынском, русском, английском, французском и испанском.
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