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Наталья Гаврилица

Биография Натальи Гаврилицы

© Photo : Правительство Молдовы
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210127/26613772/biografia-natalya-gavrilitse.html

Наталья Гаврилица, предложенная президентом Майей Санду на пост премьера молдавского правительства, родилась 21 сентября 1977 года.

Образование

С 1995 по 2000 год изучала международное право в Государственном университете Молдовы.

В 2003 году получила на два года стипендию по программе Эдмунда Маски, которую для выпускников вузов проводило Бюро по делам культуры и образования Госдепартамента США.

С 2003 по 2005 год изучала общественную политику в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.

Профессиональная деятельность

В 2000-2003 годах – ассистент по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдове.

В 2005 году – советник в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне.

В 2005-2006 годах – стажер, а затем консультант в главном управлении экономических и финансовых дел Еврокомиссии в Брюсселе.

Правительство Майи Санду пало после вотума недоверия
© Sputnik / Moldova
Вотум недоверия в парламенте Молдовы - как это было
В 2007-2008 годах – руководитель управления политики и развития макроэкономических программ при Министерстве экономики и торговли Молдовы.

В 2008-2009 годах – глава управления программ и координирования помощи при правительстве Молдовы.

В 2009-2013 годах – портфельный менеджер по методам анализа программы статистики, доказательств и ответственности в Оксфорде.

С 2013 по 2014 год была главным консультантом в управлении анализа, мониторинга и оценки политики Министерства образования Молдовы.

В 2014-2015 – госсекретарь Минобразования республики.

С 2015 по 2019 – гендиректор Глобального инновационного фонда в Лондоне.

8 июня 2019 года Наталья Гаврилица стала министром финансов в правительстве Майи Санду, которому парламент Молдовы вынес вотум недоверия 12 ноября 2019 года.

Санду, выигравшая президентские выборы в ноябре 2020 года, 27 января 2021-го выдвинула Гаврилицу кандидатом в премьеры.

Гаврилица говорит на пяти языках – румынском, русском, английском, французском и испанском.

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