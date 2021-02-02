Биография Серафима Урекяна

Образование
- 1969—1974 — Технический университет Молдовы, факультет гражданского и промышленного строительства.
- 1983—1985 — Ленинградская высшая партийная школа.
Профессиональная деятельность
- 1976—1978 — инженер, строительное предприятие, Бричанский район.© Sputnik / Osmatesco
- 1978—1983 — начальник Управления промышленности, строительства и транспорта, второй секретарь Бричанского районного комитета Коммунистической партии Молдовы.
- 1983—1985 — второй секретарь Новоаненского районного комитета Коммунистической партии Молдовы.
- 1985—1987 — председатель Исполнительного комитета района Анений Ной.
- 1987—1994 — вице-председатель, председатель Всеобщей федерации независимых профсоюзов Республики Молдова.
- 2011—2016 — председатель Счетной палаты.
Общественная деятельность
- 1995—2005 — президент Федерации шахмат Молдовы.
- 1996—2005 — председатель Федерации местных и региональных властей.
- 2001—2003 — председатель Альянса независимых Республики Молдова (АНРМ).
- 2003—2005 — сопредседатель АНРМ, с 2005 по 2011 - председатель.
Политическая деятельность
С 1991 по 1994 год был депутатом парламента. С августа 1994 года по май 1995 года занимал должность исполняющего обязанности Генпримара Кишинева. Выборы тогда так и не состоялись, и Урекяна назначили градоначальников указом президента. В 1999 Урекян уже баллотировался на этот пост и победил с первого тура. Впоследствии выигрывал выборы и в 2003 году, пробыв городским главой до 2005 года, – в общей сложности порядка 11 лет.
В период с 5 по 17 февраля 1999 года Урекяна выдвигали кандидатом на должность премьер-министра.
На парламентских выборах 2005 года возглавил список избирательного блока "Демократическая Молдова" и стал депутатом парламента. Позже он принял решение остаться депутатом парламента и отказался от мандата примара Кишинева.
На парламентских выборах в апреле 2009 года возглавил список Альянса "Наша Молдова" и вновь стал депутатом.
После выборов вместе с Владимиром Филатом, Михаем Гимпу и Марианом Лупу подписал соглашение о создании Альянса "За европейскую интеграцию", сформировав парламентское большинство.
В августе 2009 года Серафим Урекян был избран на должность первого вице-председателя парламента Молдавии.
Покинул эту должность 29 сентября 2010 года в связи с роспуском парламента XVIII созыва.
На парламентских выборах 2010 года возглавил список АНРМ, который получил поддержку 2,05% избирателей и не преодолел избирательный барьер.
На выборах примара Кишинева в 2015 году являлся кандидатом от Либерал-демократической партии Молдовы, не прошел во второй тур.
С 2011 по 2016 был председателем Счетной палаты.
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