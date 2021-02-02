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Серафим Урекян.

Биография Серафима Урекяна

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Sputnik Молдова
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Молдавский политик и экс-примар Кишинева Серафим Александрович Урекян родился 2 февраля 1950 в селе Ларга Бричанского района.

Образование

  • 1969—1974 — Технический университет Молдовы, факультет гражданского и промышленного строительства.
  • 1983—1985 — Ленинградская высшая партийная школа.

Профессиональная деятельность

  • 1976—1978 — инженер, строительное предприятие, Бричанский район.
    Серафим Урекян.
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  • 1978—1983 — начальник Управления промышленности, строительства и транспорта, второй секретарь Бричанского районного комитета Коммунистической партии Молдовы.
  • 1983—1985 — второй секретарь Новоаненского районного комитета Коммунистической партии Молдовы.
  • 1985—1987 — председатель Исполнительного комитета района Анений Ной.
  • 1987—1994 — вице-председатель, председатель Всеобщей федерации независимых профсоюзов Республики Молдова.
  • 2011—2016 — председатель Счетной палаты.

Общественная деятельность

  • 1995—2005 — президент Федерации шахмат Молдовы.
  • 1996—2005 — председатель Федерации местных и региональных властей.
  • 2001—2003 — председатель Альянса независимых Республики Молдова (АНРМ).
  • 2003—2005 — сопредседатель АНРМ, с 2005 по 2011 - председатель.

Политическая деятельность

С 1991 по 1994 год был депутатом парламента. С августа 1994 года по май 1995 года занимал должность исполняющего обязанности Генпримара Кишинева. Выборы тогда так и не состоялись, и Урекяна назначили градоначальников указом президента. В 1999 Урекян уже баллотировался на этот пост и победил с первого тура. Впоследствии выигрывал выборы и в 2003 году, пробыв городским главой до 2005 года, – в общей сложности порядка 11 лет. 

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В период с 5 по 17 февраля 1999 года Урекяна выдвигали кандидатом на должность премьер-министра.

На парламентских выборах 2005 года возглавил список избирательного блока "Демократическая Молдова" и стал депутатом парламента. Позже он принял решение остаться депутатом парламента и отказался от мандата примара Кишинева.

На парламентских выборах в апреле 2009 года возглавил список Альянса "Наша Молдова" и вновь стал депутатом. 

После выборов вместе с Владимиром Филатом, Михаем Гимпу и Марианом Лупу подписал соглашение о создании Альянса "За европейскую интеграцию", сформировав парламентское большинство.

В августе 2009 года Серафим Урекян был избран на должность первого вице-председателя парламента Молдавии.

Покинул эту должность 29 сентября 2010 года  в связи с роспуском парламента XVIII созыва.

На парламентских выборах 2010 года возглавил список АНРМ, который получил поддержку 2,05% избирателей и не преодолел избирательный барьер.

На выборах примара Кишинева в 2015 году являлся кандидатом от Либерал-демократической партии Молдовы, не прошел во второй тур.

С 2011 по 2016 был председателем Счетной палаты. 

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