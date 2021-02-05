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Анна Ревенко

Биография Анны Ревенко

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210205/33331846/biografia-ana-revenco.html

В Сети не так много информации об Анне Ревенко. Известно, что она родилась в Кишиневе и большую часть деятельности посвятила борьбе с торговлей людьми и помощи социально уязвимым категориям граждан.

Образование

У Анны Ревенко высшее образование по специальности "международный менеджмент", в частности, "менеджмент неправительственных организаций". 

Профессиональная деятельность 

  • 2001-2012, 2015-2020 - основатель и исполнительный директор организации La Strada в Молдове;
    Анна Ревенко
    © Sputnik / Osmatesco
    Президент Молдовы назначила секретаря Высшего совета безопасности
  • 2012-2015 - занимала должность директора Центра по борьбе с торговлей людьми при Министерстве внутренних дел;
  • 2019 - стала экспертом по борьбе с торговлей людьми при Совете Европы;
  • 21 января 2021 года назначена советником президента по безопасности и секретарем Высшего совета безопасности. Соответствующий указ подписала глава государства Майя Санду.
  • 5 февраля 2021 года предложена на пост министра внутренних дел в правительство кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы. 

За время работы в международных организациях Анна Ревенко содействовала разработке общей стратегии борьбы с торговлей людьми, в частности, женщинами, с домашним насилием, сексуальными посягательствами на женщин и девочек. Также уделяла внимание борьбе с сексуальной эксплуатацией детей.

В 2014 году была удостоена медали Meritul civic ("За гражданские заслуги").

 

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