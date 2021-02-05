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Министр обороны Молдовы Виорел Чиботару

Биография Виорела Чиботару

© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Sputnik Молдова
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Молдавский государственный и политический деятель Виорел Чиботару родился 19 апреля 1958. Женат, есть один ребенок.

Образование

  • С 1975 по 1980 год изучал журналистику в Государственном университете Молдовы.
  • С 1981 по 1985 год был аспирантом Государственного университета Молдовы.
  • В 1994 году стал старшим научным сотрудником в Королевском колледже в Лондоне.
  • С 1998 по 1999 год проходил курс обучения в Оборонном колледже НАТО в Риме, Италия.
  • В 2005 году прошел курс обучения в Университете штата Миссури, США.
  • В 2011 году окончил курс обучения в Высшей школе менеджмента в Варшаве, Польша.

Профессиональная деятельность

  • С 1992 по 1999 год – начальник Управления внешних отношений при Министерстве обороны.
  • 1999 год – заместитель командующего Миротворческих сил Республики Молдова.
  • С 1999 по 2013 год – преподаватель на кафедре журналистики Факультета журналистики и общественных наук в Государственном университете Молдовы.
    Наталья Гаврилица
    © Photo : Правительство Молдовы
    Биография Натальи Гаврилицы
  • С апреля 2000 по сентябрь 2006 года – программный директор Института публичной политики.
  • С сентября 2006 по февраль 2015 года – директор Невидимого колледжа и директор Европейского института политических исследований.
  • С сентября 2009 года – директор Центра информирования и документирования НАТО в Молдове.
  • С 18 февраля по 30 июля 2015 – министр обороны Республики Молдова.
  • С 18 июня 2016 по 9 сентября 2018 года являлся председателем Либерал-демократической партии Молдовы.

5 февраля 2021 года предложен на пост министра по реинтеграции в правительстве кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицэ. 

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