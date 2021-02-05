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Михай Попшой

Биография Михая Попшоя

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210205/33507243/biografiya-mikhail-popsoi.html

Молдавский государственный и политический деятель Михаил Попшой родился 10 марта 1987 года в поселке Котчиха, Омутнинском районе, Кировской области, РСФСР, СССР.

Образование 

  • 2008 – учился в Ближневосточном техническом университете в Анкаре, Турция.
  • 2009 – окончил факультет международных отношений в Государственном университете Молдовы. 
  • 2014–2015 – изучал государственную политику в Центрально-Европейском университете в Будапеште, Венгрия. 
  • 2015–2016 – учился в Йоркском университете, Великобритания.

Профессиональная деятельность 

  • 2009 – менеджер программ в Центре информации и документации НАТО в Молдове.
    Виорел Чиботару
    © Photo : Facebook / Viorel Cibotaru
    Биография Виорела Чиботару
  • 2010 – работал в политическом и экономическом отделе посольства США в РМ. 
  • 2017 – избран вице-председателем партии "Действие и солидарность" (PAS). 
  • февраль 2019 – депутат парламента в списке избирательного блока ACUM.
  • июнь 2019 – избран заместителем спикера парламента.

Попшой является членом нескольких парламентских делегаций, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Евронест и Комитете парламентской ассоциации ЕС – Молдова и других.

5 февраля 2021 года предложен на пост министра иностранных дел и европейской интеграции в правительстве кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы. 

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