Биография Михая Попшоя

Образование
- 2008 – учился в Ближневосточном техническом университете в Анкаре, Турция.
- 2009 – окончил факультет международных отношений в Государственном университете Молдовы.
- 2014–2015 – изучал государственную политику в Центрально-Европейском университете в Будапеште, Венгрия.
- 2015–2016 – учился в Йоркском университете, Великобритания.
Профессиональная деятельность
- 2009 – менеджер программ в Центре информации и документации НАТО в Молдове.
- 2010 – работал в политическом и экономическом отделе посольства США в РМ.
- 2017 – избран вице-председателем партии "Действие и солидарность" (PAS).
- февраль 2019 – депутат парламента в списке избирательного блока ACUM.
- июнь 2019 – избран заместителем спикера парламента.
Попшой является членом нескольких парламентских делегаций, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Евронест и Комитете парламентской ассоциации ЕС – Молдова и других.
5 февраля 2021 года предложен на пост министра иностранных дел и европейской интеграции в правительстве кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы.
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