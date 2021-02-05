Биография Михая Попшоя

Молдавский государственный и политический деятель Михаил Попшой родился 10 марта 1987 года в поселке Котчиха, Омутнинском районе, Кировской области, РСФСР, СССР.

Образование

2008 – учился в Ближневосточном техническом университете в Анкаре, Турция.

2009 – окончил факультет международных отношений в Государственном университете Молдовы.

2014–2015 – изучал государственную политику в Центрально-Европейском университете в Будапеште, Венгрия.

2015–2016 – учился в Йоркском университете, Великобритания.

Профессиональная деятельность

2009 – менеджер программ в Центре информации и документации НАТО в Молдове. © Photo : Facebook / Viorel Cibotaru Биография Виорела Чиботару

2010 – работал в политическом и экономическом отделе посольства США в РМ.

2017 – избран вице-председателем партии "Действие и солидарность" (PAS).

февраль 2019 – депутат парламента в списке избирательного блока ACUM.

июнь 2019 – избран заместителем спикера парламента.

Попшой является членом нескольких парламентских делегаций, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Евронест и Комитете парламентской ассоциации ЕС – Молдова и других.

5 февраля 2021 года предложен на пост министра иностранных дел и европейской интеграции в правительстве кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы.

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