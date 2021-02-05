Биография Сергея Литвиненко

Образование
- 2001 год – окончил Республиканский колледж информатики и права.
- 2005 год – получил диплом юридического факультета Государственного университета Молдовы.
Профессиональная деятельность
Литвиненко – один из основателей и вице-председатель партии PAS, которой руководила Майя Санду до ее избрания президентом.
В 2019 году стал депутатом парламента от фракции PAS. С июня по ноябрь 2019 года был председателем комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.
5 февраля предложен на пост министра юстиции в правительстве кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>