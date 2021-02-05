Биография Сергея Литвиненко

Образование

2001 год – окончил Республиканский колледж информатики и права.

2005 год – получил диплом юридического факультета Государственного университета Молдовы.

Профессиональная деятельность

На протяжении своей карьеры работал юридическим консультантом в таких структурах, как Всемирный банк, ЮНИСЕФ и USAID, через которые консультировал государственные учреждения.

Литвиненко – один из основателей и вице-председатель партии PAS, которой руководила Майя Санду до ее избрания президентом.

В 2019 году стал депутатом парламента от фракции PAS. С июня по ноябрь 2019 года был председателем комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

5 февраля предложен на пост министра юстиции в правительстве кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы.

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