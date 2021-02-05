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Анатолий Топалэ.

Биография Анатолия Топалэ

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Sputnik Молдова
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Молдавский государственный и политический деятель Анатолий Топалэ родился 27 октября 1970 года в селе Садова Кэлэрашского района.

Образование

  • 1987 - 1992 - окончил математический факультет в Государственном университете Молдовы (ГУМ)
  • 1994 - 1997 - докторантура по математике, аспирант Института математики и информатики Академии наук Республики Молдова (АНМ).

Деятельность в Институте Академии наук (АНМ)

  • 1992 - 1994 - инженер-математик.
  • 1994 - 1997 - аспирант.
  • 1997 - 1999 - младший научный сотрудник.
  • 1999 - 2000 - научный сотрудник.
  • 1999 - доктор физико-математических наук, с 2006 - доцент.

В Государственном университете

  • 2000 - 2004 - старший преподаватель. 
  • 2004 - 2010 - доцент.
  • 2006 - 2010 - заместитель декана факультета математики и информатики. 
  • 2012 - 2013 - заведующий кафедрой исследований. 

Государственные должности

  • 2013 - 2015 - директор Агентства по обеспечению качества.
  • 2015 - 2019 - директор Национального агентства по учебным программам и оценке.
  • 1 ноября 2019 - генеральный секретарь Министерства образования, культуры и исследований.
  • 4 февраля 2021 года предложен на пост министра образования, культуры и исследований в правительстве кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицэ.

Знает несколько языков: румынский (родной), русский, английский и французский. 

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