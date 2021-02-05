Биография Анатолия Топалэ

Образование
- 1987 - 1992 - окончил математический факультет в Государственном университете Молдовы (ГУМ)
- 1994 - 1997 - докторантура по математике, аспирант Института математики и информатики Академии наук Республики Молдова (АНМ).
Деятельность в Институте Академии наук (АНМ)
- 1992 - 1994 - инженер-математик.
- 1994 - 1997 - аспирант.
- 1997 - 1999 - младший научный сотрудник.
- 1999 - 2000 - научный сотрудник.
- 1999 - доктор физико-математических наук, с 2006 - доцент.
В Государственном университете
- 2000 - 2004 - старший преподаватель.
- 2004 - 2010 - доцент.
- 2006 - 2010 - заместитель декана факультета математики и информатики.
- 2012 - 2013 - заведующий кафедрой исследований.
Государственные должности
- 2013 - 2015 - директор Агентства по обеспечению качества.
- 2015 - 2019 - директор Национального агентства по учебным программам и оценке.
- 1 ноября 2019 - генеральный секретарь Министерства образования, культуры и исследований.
- 4 февраля 2021 года предложен на пост министра образования, культуры и исследований в правительстве кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицэ.
Знает несколько языков: румынский (родной), русский, английский и французский.
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