Биография Анатолия Топалэ

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Кабинет министров Майи Санду — 2 Среди десяти кандидатов в члены правительства — три вице-председателя пропрезидентской PAS, советники Санду, генсек президентской администрации и секретарь Высшего совета безопасности при главе государства. 114

Еще одна страна одобрила применение вакцины "Спутник V" Таким образом число стран мира, в которых выдано разрешение на использование первого российского иммунопрепарата против коронавируса, выросло до 20. 151