Биография Анатолия Носатого

Анатолий Носатый имеет более 30 лет опыта работы в молдавской армии. За это время он занимал множество руководящих должностей.

Анатолий Носатый окончил Военный институт в Одессе и получил степень магистра стратегии национальной безопасности в университете национальной обороны США.

У Носатого более 30 лет опыта работы в Национальной армии и в международных военных структурах. До 2020 года работал начальником Оперативного управления Генштаба Национальной армии.

В 2014–2018 годах он был военным офицером Департамента операций по поддержанию мира ООН в Нью-Йорке. Также был начальником штаба командования Силами быстрого реагирования и командования Сухопутных войск, командиром батальона Военного института и командиром 22-го миротворческого батальона.

Анатолий Носатый награжден орденами Credință Patriei ("Доверие Родины") и Meritul Militar ("За военные заслуги"), международной медалью ООН за участие в миссиях организации и медалью "Бронзовая звезда" за участие в двух постконфликтных гуманитарных миссиях в Ираке.

В феврале 2021 года предложен на пост министра обороны Молдовы в правительство кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицы.

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