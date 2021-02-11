Биография Марианы Дурлештяну

Мариана Дурлештяну родилась в Кишиневе 5 сентября 1971 года. Она училась на экономическом факультете Университета Бабеш-Бойяи в Клуж-Напока (1990–1995) по специальности "бухгалтерский учет".

Образование

С 1990 по 1995 год изучала бухгалтерский учет на экономическом факультете Университета Бабеш-Бойяи в городе Клуж-Напока.

В 2000 году получила степень магистра в области делового администрирования в Центре международного развития Школы менеджмента Бледа, Словения.

С 2007 по 2008 год училась в аспирантуре по экономической и государственной реформе Вестминстерского университета в Лондоне.

Профессиональная деятельность

С 1995 года начала работать в Министерстве финансов Республики Молдова.

В 1999-2001 годах была директором отдела реализации проектов Всемирного банка по развитию частного сектора.

В июле 2001 года назначена заместителем министра финансов Республики Молдова, а затем, в апреле 2002 года, – первым заместителем министра финансов.

В 2004 году назначена председателем совета директоров BCA Banca de Economii и заместителем председателя совета директоров SA Moldovagaz.

Также в 2004 году Дурлештяну стала послом Республики Молдова в Великобритании.

В марте 2008 года была назначена министром финансов в правительстве, сформированном Зинаидой Гречаной.

В 2009-2011 годах – старший банкир / советник по политике в Европейском банке развития и реконструкции (ЕБРР).

С 2011 года по настоящее время работает в сфере нефтяного бизнеса.

В 2019 году Дурлештяну вошла в рейтинг самых влиятельных женщин Румынии по версии Forbes. Она заняла 18-е место.

Марьяна Дурлештяну свободно владеет русским и английским языками. Замужем, имеет двоих детей.

В 2002 году, занимая пост заместителя министра финансов, Мариана Дурлештяну была награждена орденом "Глория Мунчий".

В четверг, 11 февраля 2021 года, Партия социалистов предложила выдвинуть Дурлештяну в премьер-министры Республики Молдова. Для того чтобы обязать президента Майю Санду выдвинуть кандидатуру премьера, депутаты должны собрать не менее 51 подписи под таким предложением.

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