Падения в гололед: что беречь в первую очередь, какие травмы самые опасные

Самые распространенные повреждения в такую погоду это переломы конечностей, ушибы головы и других частей тела. Если обратиться к врачу немедля, можно избежать последствий.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Зима - один из самых травмоопасных сезонов в году. Различные повреждения получают простые пешеходы, виной всему гололед. Особенно опасным он становится после резких перепадов температуры, когда часть выпавшего снега тает, а затем снова замерзает. В связи с этим госпитали забиты пострадавшими от падений.

Кто и что чаще повреждает

Наиболее подвержены травмам пожилые люди, затем следуют граждане среднего возраста, а реже всего страдают дети. Такие данные сообщил корреспонденту Sputnik ортопед-травматолог Роман Садовский.

Есть и рейтинг диагнозов.

"Наиболее часто встречаются различные ушибы и переломы верхних и нижних конечностей", – рассказал собеседник.

Могут пострадать кости, суставы, сухожилия.

По его словам, у пожилых людей нередко бывает перелом шейки бедра, причем наиболее подвержены такому женщины.

"Такое случается на фоне остеопороза (снижение плотности костей), как известно, прекрасная половина человечества больше ему подвержена в силу физиологических особенностей. Есть и фактор лишнего веса, который больше встречается у женщин", – добавил врач.

Он объяснил, что более тучные граждане скорее что-то сломают из-за сильного удара, в то время как люди с меньшим весом отделаются ушибом.

Самые опасные увечья

Уже упомянутый перелом шейки бедра увеличивает риск возникновения тромбоэмболии, то есть при снижении физической активности в организме начинают формироваться тромбы. Подобные повреждения часто требуют хирургического вмешательства, что значит еще дополнительный период подготовки, а затем реабилитации, что также не простое испытание.

Другие нежелательные травмы - черепно-мозговые, ушибы копчика, крестца и позвоночника.

Решающим фактором при таких повреждениях является именно то, как человек упал. Самое важное, как полагает Садовский, в момент потери равновесия не падать на вытянутые руки и спину, во втором случае очень велика вероятность удариться головой.

Пациенты не торопятся обращаться за помощью

Садовский рассказал, что меньше всего о разных контузиях и синяках беспокоятся жители сельской местности.

"Многие считают, что все и так как-нибудь пройдет, само. Но потом состояние ухудшается, пациенты обращаются довольно поздно. В таком случае усложняется процесс лечения для медика и дальнейшая реабилитация для пациента", - уточнил травматолог.

Он объяснил, что в случае запущенной травмы у людей усиливаются болевые симптомы, нарушается стабильность в связках или суставах, а если запущен перелом, то становится крайне сложно выравнять кости.

Как уберечь себя от падений и травм на скользкой дороге

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. © Sputnik / Miroslav Rotari Скользко и очень опасно: как уцелеть на улицах Кишинева во время гололеда

Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. © Sputnik / Nicolai Kibich Гололед.

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