18:27 23 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.31
  • USD17.55
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Наталья Давидович

Биография Натальи Давидович

© Photo : Facebook / Наталья Давидович
Справки
Получить короткую ссылку
234 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/17/33746654.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210223/33747159/biografiya-natalia-davidovici.html

Наталья Давидович известна в Молдове как журналист, ведущая программ на нескольких молдавских телеканалах.

Образование

Окончила факультет психологии и педагогики в Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ. 

Наталья Давидович известна в Молдове прежде всего как профессиональный журналист. Она долгое время проработала ведущей на нескольких телеканалах, а также занимала руководящие должности. 

Профессиональная деятельность:

  • Редактор и ведущая на телеканале Publika TV.
  • Ведущая на телеканале TV7.
  • Генеральный директор компании TV7 Moldova.

23 февраля 2021 года президент Молдовы Майя Санду назначила журналистку своим советником по межэтническим отношениям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Биография Сергея Литвиненко
Биография Анатолия Носатого
Биография Марианы Дурлештяну


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться