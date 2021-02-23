Биография Натальи Давидович

Наталья Давидович известна в Молдове как журналист, ведущая программ на нескольких молдавских телеканалах.

Образование

Окончила факультет психологии и педагогики в Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ.

Наталья Давидович известна в Молдове прежде всего как профессиональный журналист. Она долгое время проработала ведущей на нескольких телеканалах, а также занимала руководящие должности.

Профессиональная деятельность:

Редактор и ведущая на телеканале Publika TV.

Ведущая на телеканале TV7.

Генеральный директор компании TV7 Moldova.

23 февраля 2021 года президент Молдовы Майя Санду назначила журналистку своим советником по межэтническим отношениям.

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