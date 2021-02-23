Биография Натальи Давидович

Образование
Окончила факультет психологии и педагогики в Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ.
Наталья Давидович известна в Молдове прежде всего как профессиональный журналист. Она долгое время проработала ведущей на нескольких телеканалах, а также занимала руководящие должности.
Профессиональная деятельность:
- Редактор и ведущая на телеканале Publika TV.
- Ведущая на телеканале TV7.
- Генеральный директор компании TV7 Moldova.
23 февраля 2021 года президент Молдовы Майя Санду назначила журналистку своим советником по межэтническим отношениям.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>