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Голуби

Погодные рекорды Молдовы 24 февраля

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 24 февраля на территории Молдовы зарегистрировали более полувека назад. 

Голуби
© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1966 году в этот день воздух прогрелся до +18,6 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 24 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1990 году. В этот день столбики термометров показали -20,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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