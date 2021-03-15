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Игорь Куров

Биография Игоря Курова

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210315/33992456/biografiya-igor-curov.html

Молдавский врач Игорь Куров родился 9 августа 1976 года. Он назначен новым госсекретарем при Минздраве.

Образование 

Окончил Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану.

Здание Правительства Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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Окончил Международный институт менеджмента Imi-Nova.

Профессиональная деятельность

Врач скорой медицинской помощи. 

Руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи.

За последние 15 лет занимал разные руководящие должности в медико-санитарных учреждениях Молдовы. 

Куров напрямую задействован в предоставлении медпомощи пациентам с коронавирусом, он координирует весь процесс лечения и госпитализации.

15 марта 2021 года назначен правительством на должность государственного секретаря Минздрава. Куров вступит в должность 16 марта. 

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