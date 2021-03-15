Биография Игоря Курова

Молдавский врач Игорь Куров родился 9 августа 1976 года. Он назначен новым госсекретарем при Минздраве.

Образование

Окончил Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану.

Окончил Международный институт менеджмента Imi-Nova.

Профессиональная деятельность

Врач скорой медицинской помощи.

Руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи.

За последние 15 лет занимал разные руководящие должности в медико-санитарных учреждениях Молдовы.

Куров напрямую задействован в предоставлении медпомощи пациентам с коронавирусом, он координирует весь процесс лечения и госпитализации.

15 марта 2021 года назначен правительством на должность государственного секретаря Минздрава. Куров вступит в должность 16 марта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova