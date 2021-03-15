Биография Игоря Курова

Образование
Окончил Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану.
Окончил Международный институт менеджмента Imi-Nova.
Профессиональная деятельность
Врач скорой медицинской помощи.
Руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи.
За последние 15 лет занимал разные руководящие должности в медико-санитарных учреждениях Молдовы.
Куров напрямую задействован в предоставлении медпомощи пациентам с коронавирусом, он координирует весь процесс лечения и госпитализации.
15 марта 2021 года назначен правительством на должность государственного секретаря Минздрава. Куров вступит в должность 16 марта.
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