Биография Александру Плешки

Образование
Александру Плешка окончил теоретический лицей "Олимп" в городе Сынжерей.
Выпускник юридического факультета Государственного университета Молдовы.
Профессиональная деятельность
Некоторое время Плешка работал частным адвокатом.
Занимал разные государственные должности.
В настоящее время является вице-директором Национального инспектората пробации.
15 марта 2021 года назначен правительством на пост государственного секретаря при Минюсте.
Плешка заступит на новую должность, начиная с 16 марта.
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