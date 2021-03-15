Биография Александру Плешки

Молдавский чиновник Александру Плешка родился в городе Сынжерей. Он назначен госсекретарем Минюста.

Образование

Александру Плешка окончил теоретический лицей "Олимп" в городе Сынжерей.

Выпускник юридического факультета Государственного университета Молдовы.

Профессиональная деятельность

Некоторое время Плешка работал частным адвокатом.

Занимал разные государственные должности.

В настоящее время является вице-директором Национального инспектората пробации.

15 марта 2021 года назначен правительством на пост государственного секретаря при Минюсте.

Плешка заступит на новую должность, начиная с 16 марта.

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