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Кабинет министров

Биография Александру Плешки

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210315/33993199/biografiya-aleksandru-plesca.html

Молдавский чиновник Александру Плешка родился в городе Сынжерей. Он назначен госсекретарем Минюста.

Образование 

Александру Плешка окончил теоретический лицей "Олимп" в городе Сынжерей.

Здание Правительства Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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Выпускник юридического факультета Государственного университета Молдовы. 

Профессиональная деятельность 

Некоторое время Плешка работал частным адвокатом. 

Занимал разные государственные должности. 

В настоящее время является вице-директором Национального инспектората пробации.

15 марта 2021 года назначен правительством на пост государственного секретаря при Минюсте. 

Плешка заступит на новую должность, начиная с 16 марта.

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