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Денис Чернеля

Биография Дениса Чернели

© Photo : Facebook / Денис Чернелеа
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210315/33993727/biografiya-denis-cernelea.html

Молдавский врач и чиновник Денис Чернеля родился 7 декабря 1986 года в Кишиневе. Его назначили на пост госсекретаря Минздрава.

Образование

2011 – окончил юридический факультет Международного независимого университета (ULIM), лиценциант в области права. 

Здание Правительства Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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2011 – окончил Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану. 

2011–2013 – изучал менеджмент в Академии государственного управления при президенте Молдовы. 

Профессиональная деятельность 

В период с 2009 по 2014 –  исследователь в Национальном центре здравоохранения. 

С 2011 по июль 2015 года – консультант Управления здравоохранения в Минздраве. 

С августа 2015 по ноябрь 2015 – заместитель директора Центра общественного здоровья Кишинева. 

С ноября 2015 по июль 2016 – заместитель директора больницы "Святой Троицы" по экономике.

С июля 2016 по настоящее время – заместитель директора больницы "Святой Троицы" по консультативной диагностической части.

15 марта 2021 года назначен правительством на должность госсекретаря Минздрава. 

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