Биография Дениса Чернели

Молдавский врач и чиновник Денис Чернеля родился 7 декабря 1986 года в Кишиневе. Его назначили на пост госсекретаря Минздрава.

Образование

2011 – окончил юридический факультет Международного независимого университета (ULIM), лиценциант в области права.

2011 – окончил Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану.

2011–2013 – изучал менеджмент в Академии государственного управления при президенте Молдовы.

Профессиональная деятельность

В период с 2009 по 2014 – исследователь в Национальном центре здравоохранения.

С 2011 по июль 2015 года – консультант Управления здравоохранения в Минздраве.

С августа 2015 по ноябрь 2015 – заместитель директора Центра общественного здоровья Кишинева.

С ноября 2015 по июль 2016 – заместитель директора больницы "Святой Троицы" по экономике.

С июля 2016 по настоящее время – заместитель директора больницы "Святой Троицы" по консультативной диагностической части.

15 марта 2021 года назначен правительством на должность госсекретаря Минздрава.

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