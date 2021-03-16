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Игорь Гросу

Биография Игоря Гросу

© Sputnik / Osmatesco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210316/34009646/biografiya-igorya-grosu.html

Молдавский политик Игорь Гросу родился 30 ноября 1972 года в селе Андрушул де Сус Кагульского района.

Образование

1995 год - окончил исторический факультет Молдавского государственного университета.

2010 год - докторантура в Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ.

Профессиональная деятельность

1993-1997 годы - председатель Ассоциации за демократию.

1997-2001 годы - координатор отдела Национального центра помощи и информации для НПО Молдовы "Контакт".

Игорь Гросу
© Photo : Miroslav Rotari
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2000-2003 годы - секретарь Национального совета молодежи Молдовы.

Май - декабрь 2003-го - координатор проектов в Министерстве экономики, отдел реализации грантов Всемирного банка, руководитель стратегии экономического роста и сокращения бедности. 

2004-2009 годы - эксперт в проекте ПРООН по технической помощи при Министерстве экономики и торговле. 

Август - сентябрь 2008-го - руководитель Департамента по анализу политики Государственной канцелярии ПРООН. 

2009-2012 годы - ведущий эксперт Государственной канцелярии Молдовы. 

2015 год- вице-министр образования при Майе Санду.

Политическая деятельность

2015 год - главный государственный советник по образованию, науке, здравоохранению и социальным проблемам.

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Биография Майи Санду

2016 год - генеральный секретарь Партии "Действие и солидарность" (PAS).

2019 год - депутат парламента по спискам PAS.

2019 год - вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности. 

В декабре 2020 года временно возглавил PAS, поскольку прошлый лидер Майя Санду более не могла занимать эту должность в связи с победой на президентских выборах.

16 марта 2021 года Майя Санду по итогам консультаций с парламентскими фракциями выдвинула Гросу кандидатом в премьер-министры.

Игорь Гросу владеет румынским, русским и английским языками.

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