Биография Игоря Гросу

Образование
1995 год - окончил исторический факультет Молдавского государственного университета.
2010 год - докторантура в Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ.
Профессиональная деятельность
1993-1997 годы - председатель Ассоциации за демократию.
1997-2001 годы - координатор отдела Национального центра помощи и информации для НПО Молдовы "Контакт".
2000-2003 годы - секретарь Национального совета молодежи Молдовы.
Май - декабрь 2003-го - координатор проектов в Министерстве экономики, отдел реализации грантов Всемирного банка, руководитель стратегии экономического роста и сокращения бедности.
2004-2009 годы - эксперт в проекте ПРООН по технической помощи при Министерстве экономики и торговле.
Август - сентябрь 2008-го - руководитель Департамента по анализу политики Государственной канцелярии ПРООН.
2009-2012 годы - ведущий эксперт Государственной канцелярии Молдовы.
2015 год- вице-министр образования при Майе Санду.
Политическая деятельность
2015 год - главный государственный советник по образованию, науке, здравоохранению и социальным проблемам.
2016 год - генеральный секретарь Партии "Действие и солидарность" (PAS).
2019 год - депутат парламента по спискам PAS.
2019 год - вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности.
В декабре 2020 года временно возглавил PAS, поскольку прошлый лидер Майя Санду более не могла занимать эту должность в связи с победой на президентских выборах.
16 марта 2021 года Майя Санду по итогам консультаций с парламентскими фракциями выдвинула Гросу кандидатом в премьер-министры.
Игорь Гросу владеет румынским, русским и английским языками.
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