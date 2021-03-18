Биография Владимира Головатюка

Образование
1979 — 1984 — Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет.
1986 — 1989 — получил степень кандидата экономических наук.
1995 — диплом Банка Англии.
1996 — диплом Объединенного Венского института.
Профессиональная деятельность
1984 — 1986, 1989 — Кишиневский сельскохозяйственный институт, профессор политической экономии.
1993 — 2000 — Национальный банк Молдовы, заместитель начальника Департамента денежно-кредитной политики и исследований, член Совета директоров, исполнительный директор НБМ, директор Департамента денежно-кредитной политики и исследований.
2000 — 2003 — первый вице-президент Совета директоров в Bussinessbanka.
2003 — 2005 — финансовый эксперт в журнале "Банки и финансы".
2005 — 2008 — совместная программа правительства Молдовы, ПРООН и ЮНИСЕФ — поддержка разработки, мониторинга и оценки стратегической политики в Республике Молдова, национальный консультант по мониторингу и оценке макроэкономической ситуации и финансового сектора.
2008 — 2009 — генеральный директор Национального бюро статистики Молдовы.
2009 — 2011 — начальник кредитного управления Fincombank.
2011 — 2013 — директор Института модернизации Молдовы.
2013 — 2014 — профессор экономической теории и экономической политики в Санкт-Петербургском государственном университете.
2014 — на парламентских выборах был кандидатом в депутаты по спискам партии социалистов, при этом не будучи членом партии.
2014 — 2020— депутат парламента от фракции ПСРМ.
2014 — 2020 — глава комиссии по бюджету и финансам в парламенте Молдовы.
2020 — Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании утвердила кандидатуру депутата от ПСРМ Владимира Головатюка на должность посла Республики Молдова в Российской Федерации.
В четверг, 18 марта 2021-го, Головатюк предложен кандидатом в премьеры от парламентского большинства.
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