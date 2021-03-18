Биография Владимира Головатюка

Политический деятель Владимир Головатюк родился 7 июня 1962 года в селе Брэвичень Оргеевского района Молдовы.

Образование

1979 — 1984 — Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет.

1986 — 1989 — получил степень кандидата экономических наук.

1995 — диплом Банка Англии.

1996 — диплом Объединенного Венского института.

Профессиональная деятельность

1984 — 1986, 1989 — Кишиневский сельскохозяйственный институт, профессор политической экономии.

1993 — 2000 — Национальный банк Молдовы, заместитель начальника Департамента денежно-кредитной политики и исследований, член Совета директоров, исполнительный директор НБМ, директор Департамента денежно-кредитной политики и исследований.

2000 — 2003 — первый вице-президент Совета директоров в Bussinessbanka.

2003 — 2005 — финансовый эксперт в журнале "Банки и финансы".

2005 — 2008 — совместная программа правительства Молдовы, ПРООН и ЮНИСЕФ — поддержка разработки, мониторинга и оценки стратегической политики в Республике Молдова, национальный консультант по мониторингу и оценке макроэкономической ситуации и финансового сектора.

2008 — 2009 — генеральный директор Национального бюро статистики Молдовы.

2009 — 2011 — начальник кредитного управления Fincombank.

2011 — 2013 — директор Института модернизации Молдовы.

2013 — 2014 — профессор экономической теории и экономической политики в Санкт-Петербургском государственном университете.

2014 — на парламентских выборах был кандидатом в депутаты по спискам партии социалистов, при этом не будучи членом партии.

2014 — 2020— депутат парламента от фракции ПСРМ.

2014 — 2020 — глава комиссии по бюджету и финансам в парламенте Молдовы.

2020 — Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании утвердила кандидатуру депутата от ПСРМ Владимира Головатюка на должность посла Республики Молдова в Российской Федерации.

В четверг, 18 марта 2021-го, Головатюк предложен кандидатом в премьеры от парламентского большинства.

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