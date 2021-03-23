Биография Владимира Боли

Молдавский политик Владимир Боля родился в небольшом селе Карабетовка Бессарабского района на юге Молдовы.

Образование

В 2002 году окончил мастерат экономического права в Молдавском государственном университете, Кишинев.

В 2004-2000 годах получил степень лиценциата права в Молдавском государственном университете.

В 1991-1997 годах получил степень лиценциата по окончании исторического факультета Молдавского государственного университета.

Профессиональная деятельность

Является экспертом и предпринимателем в области агропродовольствия с более чем 20-летним опытом.

Работал преподавателем экономики в Школе журналистики в Кишиневе.

Политическая деятельность

Владимир Боля - вице-председатель партии "Действие и солидарность" (PAS).

С 2019 года депутат парламента Молдовы. Член парламентской Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

23 марта 2021 года предложен на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в правительстве кандидата на пост премьера Игоря Гросу.

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