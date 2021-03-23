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Владимир Боля

Биография Владимира Боли

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210323/34092343/biografiya-vladimir-bolea.html

Молдавский политик Владимир Боля родился в небольшом селе Карабетовка Бессарабского района на юге Молдовы.

Образование

  • В 2002 году окончил мастерат экономического права в Молдавском государственном университете, Кишинев.
  • В 2004-2000 годах получил степень лиценциата права в Молдавском государственном университете.
  • В 1991-1997 годах  получил степень лиценциата по окончании исторического факультета Молдавского государственного университета.

 

Профессиональная деятельность

Является экспертом и предпринимателем в области агропродовольствия с более чем 20-летним опытом.

Игорь Гросу
© Sputnik / Osmatesco
Биография Игоря Гросу

Работал преподавателем экономики в Школе журналистики в Кишиневе. 

Политическая деятельность 

Владимир Боля - вице-председатель партии "Действие и солидарность" (PAS). 

С 2019 года депутат парламента Молдовы. Член парламентской Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

23 марта 2021 года предложен на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в правительстве кандидата на пост премьера Игоря Гросу. 

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