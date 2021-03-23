Биография Владимира Боли

Образование
- В 2002 году окончил мастерат экономического права в Молдавском государственном университете, Кишинев.
- В 2004-2000 годах получил степень лиценциата права в Молдавском государственном университете.
- В 1991-1997 годах получил степень лиценциата по окончании исторического факультета Молдавского государственного университета.
Профессиональная деятельность
Является экспертом и предпринимателем в области агропродовольствия с более чем 20-летним опытом.
Работал преподавателем экономики в Школе журналистики в Кишиневе.
Политическая деятельность
Владимир Боля - вице-председатель партии "Действие и солидарность" (PAS).
С 2019 года депутат парламента Молдовы. Член парламентской Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.
23 марта 2021 года предложен на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в правительстве кандидата на пост премьера Игоря Гросу.
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