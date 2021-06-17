Что делать в грозу: топ основных советов

Гроза – очень частое природное явление летом, именно поэтому важно знать, что делать в грозу, чтобы максимально обезопасить себя.

Государственная гидрометеорологическая служба уже несколько дней подряд вводит в действие предупреждение – "желтый код" – в связи с грозами, ливнями, градом и шквалистым ветром.

Такие метеоусловия далеко не редкость в Молдове, России, других странах СНГ или Европы в летний период.

© AP Photo / Gyorgy Varga / MTI Молнии над венгерским городом Надьканижем

Грозу всегда сопровождает молния, иначе говоря, электрический искровой разряд в атмосфере, который происходит во время грозы. Он представляет собой яркую вспышку света и сопровождается громом.

© Sputnik / Denis Murin Молния над Останкинской телебашней в Москве

Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 10-500 тысяч ампер, а напряжение при этом может составлять от десятков миллионов до миллиарда вольт.

Поэтому важно понимать, что делать в грозу, чтобы защитить себя и окружающих от возможных рисков для здоровья и даже жизни.

Чего нельзя делать во время грозы?

Поражение молнией во время грозы обычно происходит на открытых пространствах. Обезопасить себя вполне реально, для этого достаточно соблюдать ряд простых правил:

1. Ни в коем случае в грозу нельзя прятаться под деревьями, так как молния в первую очередь бьет именно по высоким предметам. Особую опасность представляют дубы, ели, тополя и сосны.

© Sputnik / Алексей Бушкин Молния в поле

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2. Не стоит в грозу покидать укрытие сразу после дождя. Важно помнить, что угроза получить удар молнии сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вашего местоположения сейчас находится молния, следует засечь время между вспышкой света и раскатом грома. При этом следует помнить, что за 3 секунды звук преодолевает расстояние примерно в 1 километр. Если в итоге вы понимаете, что время от вспышки молнии до грома становится все меньше, то это означает, что гроза уже близко. Именно сейчас стоит срочно найти укрытие или, если вы дома, не покидать его.

© Sputnik / Alena Matveeva Грозовая туча в Кишиневе

3. Нельзя в грозу продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если гроза застала в пути. Нужно переждать ее на расстоянии не менее 30 метров от своего транспорта. Если же вы ехали на автомобиле, то остановитесь, закройте окна и переждите грозу внутри.

© Sputnik / Mihai Caraus Автомобили едут по затопленной улице в грозу

Что происходит с автомобилем в момент удара молнией

4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда, озера или другого открытого водоема. Помните, что вода – очень хороший проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Парк Валя Морилор

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5. Постарайтесь во время грозы не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.

© Sputnik / Miroslav Rotari Человек с зонтом на улице Кишинева

6. Находясь на открытой местности, нельзя во время грозы стоять на месте. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.

Важно помнить – молния может неоднократно попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.

Топ главных фактов о грозе и основные советы:

© Sputnik Как обезопасить себя во время грозы: топ советов

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