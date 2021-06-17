Что делать в грозу: топ основных советов

Государственная гидрометеорологическая служба уже несколько дней подряд вводит в действие предупреждение – "желтый код" – в связи с грозами, ливнями, градом и шквалистым ветром.
Такие метеоусловия далеко не редкость в Молдове, России, других странах СНГ или Европы в летний период.
Грозу всегда сопровождает молния, иначе говоря, электрический искровой разряд в атмосфере, который происходит во время грозы. Он представляет собой яркую вспышку света и сопровождается громом.
Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 10-500 тысяч ампер, а напряжение при этом может составлять от десятков миллионов до миллиарда вольт.
Поэтому важно понимать, что делать в грозу, чтобы защитить себя и окружающих от возможных рисков для здоровья и даже жизни.
Чего нельзя делать во время грозы?
Поражение молнией во время грозы обычно происходит на открытых пространствах. Обезопасить себя вполне реально, для этого достаточно соблюдать ряд простых правил:
1. Ни в коем случае в грозу нельзя прятаться под деревьями, так как молния в первую очередь бьет именно по высоким предметам. Особую опасность представляют дубы, ели, тополя и сосны.
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2. Не стоит в грозу покидать укрытие сразу после дождя. Важно помнить, что угроза получить удар молнии сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вашего местоположения сейчас находится молния, следует засечь время между вспышкой света и раскатом грома. При этом следует помнить, что за 3 секунды звук преодолевает расстояние примерно в 1 километр. Если в итоге вы понимаете, что время от вспышки молнии до грома становится все меньше, то это означает, что гроза уже близко. Именно сейчас стоит срочно найти укрытие или, если вы дома, не покидать его.
3. Нельзя в грозу продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если гроза застала в пути. Нужно переждать ее на расстоянии не менее 30 метров от своего транспорта. Если же вы ехали на автомобиле, то остановитесь, закройте окна и переждите грозу внутри.
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4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда, озера или другого открытого водоема. Помните, что вода – очень хороший проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.
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5. Постарайтесь во время грозы не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.
6. Находясь на открытой местности, нельзя во время грозы стоять на месте. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.
Важно помнить – молния может неоднократно попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.
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