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Солнце

Летнее солнцестояние 2021: все, что надо знать

© AP Photo / Victoria Jones / PA
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Летнее солнцестояние 2021 - признак середины лета.  Это самый длинный световой день в году: что это означает и что не рекомендуется делать в этот праздник.

День летнего солнцестояния – широко отмечаемый праздник лета у многих народов мира.

Солнцестоянием называют астрономическое явление, когда Солнце в полдень находится на максимальной высоте в Северном полушарии – это именуется летним солнцестоянием. Обычно это происходит 20 или 21 июня. Когда Солнце, наоборот, опускается максимально низко – это называют зимним солнцестоянием, которое обычно фиксируют 20 или 21 декабря.

Билл Гейтс.
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Соответственно, день летнего солнцестояния – самый длинный световой день в году, а зимой, наоборот, самый короткий.

Сам термин "солнцестояние" появился в связи с тем, что с начала года единственная звезда нашей солнечной системы постепенно набирает высоту над горизонтом. А начиная примерно с 20 июня на протяжении нескольких дней людям на Земле практически незаметна смена позиции Солнца и кажется, что оно словно "зависло" над горизонтом.

День летнего солнцестояния – середина или начало сезона

В астрономии день летнего солнцестояния совпадает с началом астрономического лета, когда солнце в зените располагается максимально высоко, после чего начинает "сбавлять" высоту.

Однако у нескольких народов на протяжении веков день летнего солнцестояния означает именно середину самого теплого времени года.

Поскольку у наших предков и других народностей большинство аспектов жизни были связаны с природными циклами, со сменой сезонов, урожаем и так далее, то такие значимые дни становились праздниками.

Само солнцестояние в некоторых регионах получило мистическое значение и породило огромное количество ритуалов, традиций и обрядов.

Зима в Магаданской области
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Например, у славян этот праздник больше известен как Иван Купала. Хотя позднее это празднество сдвинулось дальше, на первую половину июля. Это произошло по разным причинам, в том числе после принятия славянами православной веры. Таким образом, Иван Купала как бы соединился с Рождеством Иоанна Крестителя (Предтечи).  

Особое значение на день летнего солнцестояния, как это ни странно, имела именно ночь, поскольку она была самой короткой в году, а значит, это самое подходящее время для проведения ритуалов и обрядов.

День летнего солнцестояния широко празднуется у скандинавских народов, в частности, у финнов – это Юханнус, а некоторые прибалтийские жители отмечают праздник под название Лиго.

В Сибири и на дальнем Востоке, например, в Якутии в этот день проходит Ысыаах, что значит "праздник лета".

© Sputnik / Aleksei Malgavko
Костер на празднике летнего солнцестояния в селе Окунево

День высокого Солнца – большой праздник в знаменитом Стоунхендже в Британии.

Приметы и обычаи дня летнего солнцестояния

Раньше на праздник Купалы в день солнцестояния много веселились и проводили разные соревнования, определяли самых сильных, быстрых и ловких. Кроме того, плели венки, прыгали через костры, приносили жертвы воде и огню, собирали целебные травы, совершали ритуалы, призывающие урожай, купались в природных водоемах.

Перед солнцестоянием люди собирали травы, например, мяту, чабрец, подсушивали, а на закате бросали в огонь и гадали. Низкий дым предвещал беды и неудачи, если клубы поднимались вверх, это сулило здоровье и благополучие.

Праздник летнего солнцестояния Купалье в Белоруссии
© Sputnik / Егор Еремов
Праздник летнего солнцестояния Купалье в Белоруссии

Считалась, что пасмурная погода на день летнего солнцестояния обещала неурожай и в целом плохое лето. А вот обильная утренняя роса - щедрые дары природы. Считалось, что если умыться такой росой на рассвете, это принесет красоту и здоровье. Встретить рассвет в этот день вообще считалось хорошей приметой.

День летнего солнцестояния также считался удачным для свадьбы.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния:

Следует избегать отрицательных эмоций. Рекомендуется не злиться, не выяснять отношения, не быть печальным и обиженным на кого-то, ведь поведение и внутреннее состояние скажется на будущем.

Мы все умрем. Но это не точно.
© Sputnik
Мы все умрем. Потенциал использования Солнца

Не бегите в этот день от солнца. Если день очень жаркий, то ненадолго подставьте лицо под лучи солнца и поглощайте солнечную энергию.

В день летнего солнцестояния очень мощная энергетика солнца, поэтому не рекомендуется играть с огнем и игнорировать правила поведения и безопасности. Считалось, что так можно вызвать гнев этой стихии.

Что можно делать в день летнего солнцестояния:

День считается очень сильным в энергетическом плане, поэтому все, что загадывается сегодня, исполнится с большой вероятностью. Ни в коем случае нельзя желать кому-то зла.

Встретьте этот день на восходе Солнца. В это время энергетика наиболее благоприятна для вас и вашей жизни. Реализация вашего желания не заставит вас долго ждать.

© Sputnik / Aleksei Malgavko
Участники праздника летнего солнцестояния в селе Окунево

Рекомендуется пить больше воды или же умывать лицо. Считается, что именно в этот день вода приобретает магические свойства: лечит болезни и наделяет красотой и привлекательностью. Особое внимание стоит уделить свойствам утренней росы.

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