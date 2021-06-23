Биография Сергея Тарновского

Сергей Тарновский с детства активно заниматься греблей. Основную спортивную подготовку получил в украинском Тернополе в детской школе "Буревестник".
В юношестве выступал за сборную Украины, однако, в 2013 году принял решение перейти в сборную Молдовы. Для этого Тарновский получил молдавское гражданство.
Первые выступления за Молдову
Спортсмен часто выступает с братом Олегом Тарновским в паре. В сборной Молдовы тренировать гребцов взялся олимпийский чемпион и глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский.
Первое выступление за команду республики произошло уже в 2014 году на юношеских Олимпийских играх в Нанкине, в Китае. Там каноист победил в одиночном спринте.
На взрослом международном уровне добился успеха в следующем, 2015 году. Тарновский пробился в основной состав национальной сборной и отправился на чемпионат мира в Милан. Результат - бронзовая медаль в одиночном спринте на один километр.
Следующее достижение – "серебро" на чемпионате Европы в Москве, до золота не хватило меньше секунды.
Выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
Благодаря череде удачных выступлений Тарновский удостоился права представлять Молдову на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Молдавский каноист украинского происхождения добыл на Играх единственную медаль в копилку сборной Молдовы – "бронзу" на дистанции один километр. Спустя два дня стало известно, что спортсмен провалил допинг-тест, сделанный перед заплывом.
Позднее Международная федерация гребли на байдарках и каноэ объявила о дисквалификации Тарновского. Его медаль отдали следующему, финишировавшему спортс– россиянину Илье Штокалову.
Впоследствии Тарновский был вынужден отбыть четырехлетнюю дисквалификацию.
Токио-2020
В конце мая 2021 года гребец прошел квалификацию и стал участником национальной команды на Олимпиаде в Токио. Тарновский победил на соревнованиях в олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 1000 метров на каноэ-одиночке.
Олимпийские заезды прошли в российском Барнауле в рамках этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
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