Биография Сергея Тарновского

Украинский и молдавский гребец-каноист Сергей Тарновский родился 24 июня 1997 года во Львове, Украина.

Сергей Тарновский с детства активно заниматься греблей. Основную спортивную подготовку получил в украинском Тернополе в детской школе "Буревестник".

В юношестве выступал за сборную Украины, однако, в 2013 году принял решение перейти в сборную Молдовы. Для этого Тарновский получил молдавское гражданство.

Первые выступления за Молдову

Спортсмен часто выступает с братом Олегом Тарновским в паре. В сборной Молдовы тренировать гребцов взялся олимпийский чемпион и глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский.

Первое выступление за команду республики произошло уже в 2014 году на юношеских Олимпийских играх в Нанкине, в Китае. Там каноист победил в одиночном спринте.

На взрослом международном уровне добился успеха в следующем, 2015 году. Тарновский пробился в основной состав национальной сборной и отправился на чемпионат мира в Милан. Результат - бронзовая медаль в одиночном спринте на один километр.

Следующее достижение – "серебро" на чемпионате Европы в Москве, до золота не хватило меньше секунды.

© Photo : предоставил Сергей Тарновский Европейский пьедестал

Выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Благодаря череде удачных выступлений Тарновский удостоился права представлять Молдову на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Молдавский каноист украинского происхождения добыл на Играх единственную медаль в копилку сборной Молдовы – "бронзу" на дистанции один километр. Спустя два дня стало известно, что спортсмен провалил допинг-тест, сделанный перед заплывом.

© Photo : предоставил Сергей Тарновский На Кубке мира в Барнауле

Позднее Международная федерация гребли на байдарках и каноэ объявила о дисквалификации Тарновского. Его медаль отдали следующему, финишировавшему спортс– россиянину Илье Штокалову.

Впоследствии Тарновский был вынужден отбыть четырехлетнюю дисквалификацию.

Токио-2020

В конце мая 2021 года гребец прошел квалификацию и стал участником национальной команды на Олимпиаде в Токио. Тарновский победил на соревнованиях в олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 1000 метров на каноэ-одиночке.

© Photo : предоставил Сергей Тарновский Гонка на Кубке мира

Олимпийские заезды прошли в российском Барнауле в рамках этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

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