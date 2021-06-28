Биография певицы МакSим

Марина Абросимова с ранних лет начала изучать музыку, училась в музыкальной школе по классу вокала и фортепиано, окончила полный курс обучения. Еще в детстве она получила прозвище Максим, потому что проводила много времени в компании старшего брата Максима. Также причиной выбора такого псевдонима могла послужить фамилия матери певицы – Максимова.
Начало карьеры
Исполнительница начинала свою музыкальную карьеру в родном городе, где записала несколько песен, в том числе совместно с небольшими сформировавшимися коллективами. Некоторые песни попадали в ротацию на радио или в сборники популярной музыки.
В 2004 году МакSим выпустила на радио песню "Сантиметры дыхания". Сингл получил большую популярность, добравшись до 34-й позиции в общем радиочарте стран СНГ. Дав первые выступления в клубах Казани и других городах России, МакSим переехала в Москву.
Первый альбом и дальнейший успех
Дебютный альбом "Трудный возраст" артистка выпустила в 2007 году. В него вошли композиции, впоследствии ставшие хитами: "Знаешь ли ты", "Ветром стать", "Отпускаю" и другие.
К певице пришла популярность, и она отправилась в первый гастрольный тур по России и нескольким странам за рубежом.
Впоследствии МакSим записала еще пять альбомов, последний из них – "Полигамность" – вышел в 2018 году. Певица выпустила множество хитов, в том числе в сотрудничестве с рэперами Баста, Лигалайз и рок-группой Animal ДжаZ.
МакSим дважды побеждала в номинации "Лучшая исполнительница" на церемонии Russian Music Awards канала MTV и Премии Муз-ТВ.
2 февраля 2008 года на ежегодной церемонии вручения наград газеты "Московский комсомолец" "Звуковая дорожка" певица победила в номинации "Лучшая исполнительница года". МакSим – обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".
В 2011 году входила в рейтинги "Сто самых влиятельных женщин России", составленных разными изданиями.
Личная жизнь
В октябре 2008 года на острове Бали (Индонезия) певица вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова.
8 марта 2009 года МакSим родила дочь Александру. В 2011-м Алексей и Марина развелись.
С 2012 по 2014 год была в отношениях с фронтменом группы Animal ДжаZ Александром Красовицким.
29 октября 2014 года МакSим родила вторую дочь, Марию, от бизнесмена Антона Петрова. В сентябре 2015 года стало известно, что МакSим и Петров расстались.
В начале февраля 2020 года приостановила творческую деятельность на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем.
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