Биография певицы МакSим

Марина Сергеевна Абросимова, более известная как певица МакSим, родилась 10 июня 1983 года в Казани.

Марина Абросимова с ранних лет начала изучать музыку, училась в музыкальной школе по классу вокала и фортепиано, окончила полный курс обучения. Еще в детстве она получила прозвище Максим, потому что проводила много времени в компании старшего брата Максима. Также причиной выбора такого псевдонима могла послужить фамилия матери певицы – Максимова.

Начало карьеры

Исполнительница начинала свою музыкальную карьеру в родном городе, где записала несколько песен, в том числе совместно с небольшими сформировавшимися коллективами. Некоторые песни попадали в ротацию на радио или в сборники популярной музыки.

В 2004 году МакSим выпустила на радио песню "Сантиметры дыхания". Сингл получил большую популярность, добравшись до 34-й позиции в общем радиочарте стран СНГ. Дав первые выступления в клубах Казани и других городах России, МакSим переехала в Москву.

Первый альбом и дальнейший успех

Дебютный альбом "Трудный возраст" артистка выпустила в 2007 году. В него вошли композиции, впоследствии ставшие хитами: "Знаешь ли ты", "Ветром стать", "Отпускаю" и другие.

К певице пришла популярность, и она отправилась в первый гастрольный тур по России и нескольким странам за рубежом.

Впоследствии МакSим записала еще пять альбомов, последний из них – "Полигамность" – вышел в 2018 году. Певица выпустила множество хитов, в том числе в сотрудничестве с рэперами Баста, Лигалайз и рок-группой Animal ДжаZ.

МакSим дважды побеждала в номинации "Лучшая исполнительница" на церемонии Russian Music Awards канала MTV и Премии Муз-ТВ.

2 февраля 2008 года на ежегодной церемонии вручения наград газеты "Московский комсомолец" "Звуковая дорожка" певица победила в номинации "Лучшая исполнительница года". МакSим – обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

В 2011 году входила в рейтинги "Сто самых влиятельных женщин России", составленных разными изданиями.

Личная жизнь

В октябре 2008 года на острове Бали (Индонезия) певица вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова.

8 марта 2009 года МакSим родила дочь Александру. В 2011-м Алексей и Марина развелись.

С 2012 по 2014 год была в отношениях с фронтменом группы Animal ДжаZ Александром Красовицким.

29 октября 2014 года МакSим родила вторую дочь, Марию, от бизнесмена Антона Петрова. В сентябре 2015 года стало известно, что МакSим и Петров расстались.

В начале февраля 2020 года приостановила творческую деятельность на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем.

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