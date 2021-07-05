Биография Владимира Меньшова

Советский и российский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, Азербайджанская ССР.

Владимир Меньшов родился в семье моряка Валентина Меньшова в Баку, оба его родители были из Астраханской области, где вырос и будущий знаменитый актер и режиссер.

В 1965 году Меньшов окончил школу-студию МХАТ, а затем в 1970-м окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В том же году начал играть в театре и получил роли в кино. Уже в 72-м году Меньшову стали доверять главные роли на экране. Так, он воплотил образ председателя колхоза в "Человек на своем месте", а также сыграл Клима Авилова в картине "Последняя встреча".

Позже в 1976 году он дебютирует как режиссер со школьной драмой "Розыгрыш". В картине снялись Евгения Ханаева, Олег Табаков и юный Дмитрий Харатьян.

Далее Меньшов поработает в нескольких фильмах в качестве актера, после чего снимет одно из главных своих произведений - двухсерийный фильм "Москва слезам не верит", получивший впоследствии премию Американской киноакадемии "Оскар". Примечательно, как рассказывал после сам режиссер, о получении награды он узнал позже от коллег.

Еще один по истине народный фильм, "Любовь и голуби", Меньшов снял в 1984 году. Эта картина, как и предыдущая, разошлась на цитаты.

Позже он снял еще несколько картин, ставших классикой советского и российского кинематографа, в частности "Ширли-Мырли" и и "Любовь зла".

Также он сыграл за свою карьеру порядка 100 ролей. Самые яркие из них - в фильмах "Курьер", "Где находится нофелет?", "Куколка", "Ночной дозор", "Легенда №17" "Диверсант", "Generation 'П'" и других.

Владимир Меньшов - заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и российского Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Умер 5 июля 2021 года на 82-м году жизни в Москве, от последствий коронавирусной инфекции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova