15:15 05 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD18.04
  • RUB0.25
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Актер и режиссер Владимир Меньшов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 80-летнему юбилею

Биография Владимира Меньшова

© Sputnik / Евгений Одиноков
Справки
Получить короткую ссылку
94 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/05/35371925.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20210705/35372972/biografiya-vladimira-menshova.html

Советский и российский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, Азербайджанская ССР.

Владимир Меньшов родился в семье моряка Валентина Меньшова в Баку, оба его родители были из Астраханской области, где вырос и будущий знаменитый актер и режиссер. 

В 1965 году Меньшов окончил школу-студию МХАТ, а затем в 1970-м окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В том же году начал играть в театре и получил роли в кино. Уже в 72-м году Меньшову стали доверять главные роли на экране. Так, он воплотил образ председателя колхоза в "Человек на своем месте", а также сыграл Клима Авилова в картине "Последняя встреча".

Актер и режиссер Владимир Меньшов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 80-летнему юбилею
© Sputnik / Евгений Одиноков
Ушел из жизни актер и режиссер Владимир Меньшов

Позже в 1976 году он дебютирует как режиссер со школьной драмой "Розыгрыш". В картине снялись Евгения Ханаева, Олег Табаков и юный Дмитрий Харатьян.

Далее Меньшов поработает в нескольких фильмах в качестве актера, после чего снимет одно из главных своих произведений - двухсерийный фильм "Москва слезам не верит", получивший впоследствии премию Американской киноакадемии "Оскар". Примечательно, как рассказывал после сам режиссер, о получении награды он узнал позже от коллег. 

Еще один по истине народный фильм, "Любовь и голуби", Меньшов снял в 1984 году. Эта картина, как и предыдущая, разошлась на цитаты. 

Позже он снял еще несколько картин, ставших классикой советского и российского кинематографа, в частности "Ширли-Мырли" и и "Любовь зла". 

Также он сыграл за свою карьеру порядка 100 ролей. Самые яркие из них - в фильмах "Курьер", "Где находится нофелет?", "Куколка", "Ночной дозор", "Легенда №17" "Диверсант", "Generation 'П'" и других. 

Владимир Меньшов - заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и российского Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. 

Умер 5 июля 2021 года на 82-м году жизни в Москве, от последствий коронавирусной инфекции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Теги:
Владимир Меньшов

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Болельщики Франции собираются перед матчем - разумеется, прихватив с собой багет.
Фото: ЕВРО-2020 - национальная еда на празднике большого футбола
Авто и подземки в воде, сорванные крышки люков: Кишинев утонул
Видео: авто и подземки в воде, сорванные крышки люков - Кишинев затопило
Досрочные выборы в парламент Молдовы: где проголосовать за рубежом
Выборы в Молдове: полный список участков за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться