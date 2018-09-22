Кишинев 80-х и 90-х: легендарные кафе и "бадыги" города

Кишинев — для кого-то южный и уютный, а для кого-то бедный и неприветливый — сейчас ругают все, кому не лень. И коренные жители, и приезжие, и немногочисленные туристы — хотя последние, кстати, порой видят в нашей столице многие позитивные моменты, которые мы уже не замечаем.

Ведь любой город, и не только столица, это не просто скопление людей, магазинов, рынков и хитросплетение дорог, разбитых и не очень. У города есть то, что можно назвать душой — настроение, ощущение, аура.

Кафе и открытые террасы являются не только архитектурным украшением города, но и неким антропогенным узлом — именно в самых интересных кафе традиционно собираются компании по интересам. Не зря в европейских городах некоторые кафе существуют столетиями, являя собой еще и туристическую достопримечательность. В Кишиневе, с момента его превращения из села и местечка в город, эти традиции — посиделок и общения в кафе худо-бедно прослеживались — в разной степени, в зависимости от политической и экономической ситуации. В этом цикле материалов я попытаюсь вспомнить те кафе, террасы и питейные заведения которые уже канули в лету. Итак…

Театральное (Венеция)

Это место памятно не только театралам — хотя изначально, видимо, кафе предназначалось для них — расположенное напротив театра Эминеску (бывшего театра Пушкина), со стойками и недорогим кофе, в начале 90-х годов прошлого века, оно стало местом сбора кишиневских неформалов — панков и хиппи. Венецией это кафе прозвали из-за огромного рисунка на всю стену — средневекового порта и толп людей, встречающих парусные корабли. Позже кто-то со знанием дела утверждал, что на самом деле на картине изображена Барселона. Старожилы говорили, что автор картины — спившийся художник, некий Миша, часто "отдыхающий" тут же. Сейчас вместо "Венеции" — несколько магазинов.

© Sputnik / Сергей Цуркану Бывшее кафе "Театральное"(Венеция) в Кишиневе на улице Эминеску.

Фулгушор

По-настоящему "европейское" кафе советского Кишинева — терраса, фонтан, камышовая ограда. Выше "Венеции" по улице Эминеску, угол Микле. Это кафе было любимо как творческой интеллигенцией, так и студенчеством. Кофе в турке, пиво, коньяк и бутерброды — что еще нужно для полноценного общения в жаркий день у фонтана? Из-за колоритного вида кафе попало в кинематограф. В середине нулевых на его месте возвели жилой дом с рестораном в холле. На мой взгляд, исчезновение "Фулгушора" — это невосполнимая утрата для нашей столицы.

© oldchisinau.com Кафе "Фулгушор" 1978 г, архивное фото









Сергей Цуркану Центр Кишинева, ул. Эминеску на этом месте находилось кафе "Фулгушор"

Знаменитое детское кафе на центральной улице столицы. Настоящий штурвал, аквариумы, большие деревянные столы. Пожалуй, не было ребенка в 80-х годах ХХ века, не побывавшего здесь. В начале 90-х от кафе отделилась "взрослая" часть и там открылся бар с весьма демократическими ценами и крошечной террасой. А наличие "Алиментары" через дорогу позволяло посетителям экономить на стоимости напитков и приходить "со своим", на что, впрочем, руководство "Прикиндела" закрывало глаза. В настоящий момент вместо "Прикиндела" — магазин, аптека и турагентство.

© Sputnik / Сергей Цуркану Бывшее кафе "Прикиндел" в центре Кишинева.

Ынгецата

Еще одно культовое место кишиневской детворы. Креманки с мороженым и кофе помнят все. Кафе существовало до начала нулевых. До самого закрытия тут делали кофе в турке стоимостью 5 леев. Оставалось последним недорогим кафе в центре города, в связи с чем там собиралась абсолютно разноплановая публика: молодежь, неформалы, национальная интеллигенция, поэты и алкоголики.

© oldchisinau.com Вход в кафе "Ынгецата" Кишинев, 1997 год

Я сидел там в последний день работы кафе. Ко мне подсел пожилой мужчина.

"Знаешь, зачем они его закрывают и зачем позакрывали все остальные места"?— спросил он, — "Чтобы люди не собирались и не разговаривали".

Тогда мне это показалось легким безумием, а теперь я думаю — а вдруг он был прав? Сейчас вместо "Ынгецаты" — отделение банка. Собственно, весь этот квартал занят сейчас банками.

Сергей Цуркану Филиал кишиневского банка, на этом месте находилось кафе "Ынгецата"

Фригушор-Холодок

Кафе-долгожитель, находилось на нынешней пешеходной улице до мая 2011 года. Из детского кафе-мороженного за 20 лет трансформировалось в настоящую "бадыгу", заполненную сильно пьющей публикой. Рядом обильно рос шиповник, однажды я видел, как крупный мужчина, выпив водки, вгрызался в ветви кустарника, по всей видимости используя ягоды вместо закуски. Интересно, что никого из посетителей это не смущало. Сейчас вместо "Фригушора" гостиница.

Сергей Цуркану Кафе "Холодок" в Кишиневе, демонтаж, 2011 г. инжект

Лира

А это кафе на бывшей улице Берзарина было самым ранним местом сбора различных кишиневских неформалов — с середины 80-х. Возможно, что какую-то метафизическую роль в этом сыграл Союз Писателей, расположенный неподалеку. Кафе также попало в кино — в фильм "Диссидент" Валерия Жереги 1988 года. В середине нулевых и до недавнего времени тут была парикмахерская, а сейчас это строение без вывесок.

Сергей Цуркану Бывшее кафе "Лира" в Кишиневе

У Бытки

А это, так называемый нон-стоп, существовавший в конце 90-х на улице Микле. Индивидуальное предприятие "Бытка" — гордо гласила вывеска. Поэтому место называли "У Бытки". 3 пластиковых стола со стульями и вечная шумная толпа выпивающих. Тут собирались различные библиофилы, толкиенисты и прочая интересная публика. Просуществовал нон-стоп недолго (скорее всего народное название дало толчок банкротству), однако остался в памяти кишиневцев местом душевным. Сейчас там время от времени открываются разные магазины.

© Sputnik / Сергей Цуркану Бывший нон-стоп "У Бытки". Кишинев, улица Микле.

Подводная лодка

Настоящая и мрачная кишиневская "бадыга" на улице Армянской в худшем смысле этого слова. Крутая винтовая лестница в подвал, тесный зал, полутьма и "термоядерный" портвейн. Тут можно было встретить людей абсолютно разных социальных слоев — от спившихся бродяг до интеллигентов и бандитов. Лет 15 назад в результате ссоры в заведении застрелили двух полицейских, о чем до недавнего времени извещала мемориальная доска на этом же здании. Сейчас "Подводная лодка" перестроена, здание свежо и ухожено, и плакат на окне напоминает нам о том, что Кишинев — это белый город и цветок из камня.

© Sputnik / Сергей Цуркану Бывшее заведение "Подводная лодка" на улице Армянской.

Это только часть тех мест, которые любили жители нашего города, как во времена СССР, так и во времена 90-х, которые кто-то считает "лихими", а кто-то — лучшим временем. Скорее всего дело все же в молодости. Конечно, сейчас в Кишиневе открылось кафе и питейных заведений на порядок больше, чем их было 20-30 лет назад, однако порой существуют они недолго, так и не успев органично "врасти" в город.

В статье использованы фотографии автора и сайта oldchisinau.com

Продолжение следует…

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