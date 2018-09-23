Прогулки по старому Кишиневу: легендарные кафе и другие питейные заведения

Сергей Цуркану

В социальных сетях заметки о кишиневских кафе и пивных заведений, которых уже давно нет, вызывали неподдельный интерес (читайте первую часть здесь).Поэтому, как я и обещал, сегодня мы продолжаем. Итак…

"Пьяный угол" (Пушкина)

Излюбленное место сбора студентов Государственного университета и не только — сердце города, пересечение улиц Пушкина и Щусева. Продавец пива Дину уже с утра был в подпитии, поэтому многие любители "повторить" получали пиво бесплатно. Обстановка внутри была ужасающей, немногим лучше общественного туалета, однако стоило выйти наружу — и ты уже в историческом центре. Зеленой двери над ступенями не менее 100 лет, а открывшаяся в конце 80-х в соседнем помещении "Экспериментальная студия звукозаписи №2" сделала "пьяный угол" любимым местом меломанов. Кстати, мне до сих пор неясно, как без Интернета и торрентов свежие музыкальные альбомы поступали в Кишинев через несколько дней после выхода. В начале нулевых пивная прекратила свое существование.

© Sputnik / Сергей Цуркану Кишинев, угол улиц Пушкина и Щусева, "Пьяный угол", 2017 год

"Сказка"

Детское кафе в подвале на углу нынешних улиц Букурешть и Эминеску уже в конце 80-х традиционно избавилось от "детской болезни" — продажи сладкой воды и мороженого, трансформировавшись в бар. Там было сыро, прохладно и достаточно неуютно. Зато там часто можно было встретить интересных личностей: того же Сашу Наркома — самого пожилого кишиневского неформала. Сейчас вместо "Сказки" паб.

© Сергей Цуркану Кишинев угол улиц Эминеску и Букурешть. Бывшее кафе "Сказка", 2017

"Жаба" (Хромая лягушка, La gratar)

Пожалуй, самая известная пивная Кишинева. Угол 31 августа и Эминеску — место удобное для того, чтобы добраться из любой точки города. Знаменитые мититеи с горошком и сейчас вспоминаются кишиневцами с придыханием. "Хромая лягушка" и "Жаба" — это всегда произносится с ностальгией. Заведение много раз закрывали, причем, говорили, что навсегда, реконструировали и переделывали. Однако "Жаба" оказалась птицей Феникс, пивная работает и сейчас, и не беда, что когда-то здесь можно было встретить Эмиля Лотяну, а сейчас только Георге Грыу — дух заведения остался тем же.

© oldchisinau.com Кафе "La Gratar". Кишинев 1987 год

© oldchisinau.com Кафе "La Gratar". Кишинев 2017 год

"Вина Молдавии"

Сюда, в магазин и подвальный бар на углу нынешних Штефан чел Маре и Александри в обязательном порядке водили всех гостей города. Молдавский херес — бескомпромиссный и беспощадный, не каждому понятный и приятный, именно тут его можно было отведать в первозданном виде. Со временем заведение почему-то деградировало и закрылось. А жаль.

© Сергей Цуркану Бывший магазин "Вина Молдавии", Кишинев,центр. 2017 год

"Пингвин"

Когда-то одно из самых красивых кафе Кишинева на нынешнем проспекте Виеру. Однако, с конца 80-х, судьба его складывалась трагично: в конце перестроечных времен там средь бела дня зарезали парня. После этого произошла привычная трансформация в "бадыгу". Последние лет 15 "Пингвин" стоял с заколоченными окнами и его для ночевок облюбовали бездомные. Как итог, несколько лет назад один из них сгорел там заживо. Сейчас "Пингвин" снесен. По всей видимости, на его месте что-то построят.

© oldchisinau.com Кафе "Пингвин", Кишинев, 1968 год

© Сергей Цуркану Место где находилось кафе "Пингвин". Кишинев, 2017 год

Окончание следует…