В Тирасполе предали земле останки жертв политических репрессий

Корреспондент Sputnik побывал на церемонии перезахоронения останков жертв и пообщался с теми, кто до сих пор пытается найти место упокоения своих исчезнувших в одночасье родственников.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе в Международный день памяти жертв политических репрессий перезахоронили останки 218 жертв, расстрелянных в 1937-1938 годах. Останки были обнаружены летом этого года во время раскопок на территории военно-исторического музея "Тираспольская крепость". Церемония прошла на Мемориале памяти репрессированных, который располагается также на территории этого музея, где на протяжении трех десятков лет были обнаружены и захоронены около полутора тысяч останков людей, ставших жертвами репрессий.

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Восемьдесят лет в поиске родных...

Память погибших почтили заупокойной службой. Также был проведен траурный митинг, завершившийся возложением цветов к надгробиям жертв репрессий. На церемонии присутствовали и родственники тех, чьи имена значатся в списке расстрелянных на территории Тираспольской крепости. Брат и сестра - Павел Сосновский и Светлана Дьякова - рассказали корреспонденту Sputnik о том, что уже 80 лет ищут информацию о своем дедушке и его братьях, которые без вести исчезли в конце тридцатых годов прошлого века. По словам собеседников, сегодня они лишь могут предполагать, что прах их родных людей все же был погребен.

"С сомнением говорим, потому что пока это точно неизвестно. Имена нашего дедушки Павла Ивановича Сосновского и его брата Антона Ивановича значатся в списке расстрелянных. Мы также узнали, что те люди, которые были арестованы и репрессированы на территории МССР, были расстреляны здесь", - говорит Павел.

Нулевые шансы

Светлана Дьякова обратила внимание на то, что возможность идентификации останков репрессированных людей практически сведена к нулю. Если погибшего на поле боя можно было определить по деталям амуниции, именному оружию, наградам и другим предметам, обнаруженным при раскопках, то у человека, расстрелянного без суда и следствия, при себе не было свидетельств, удостоверявших его личность.

"Точно определить нельзя, действительно ли их останки перезахоронены. Но очень надеемся, что прах нашего дедушки и одного из его братьев нашел все-таки упокоение. Мы говорим с сомнением, наверное, еще и потому, что сложно поверить в то, что это вообще все происходило. Наверное, это сложно пережить", - объясняет Светлана.

Из обрывков воспоминаний

По словам родственников, поиски пропавшего в конце тридцатых дедушки начал еще их папа. Их отцу не было и года, когда Павел Сосновский был расстрелян.

Памятный крест у захоронений жертв политических репрессий © Sputnik / Irina Leahova

Церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий © Sputnik / Irina Leahova

Церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий © Sputnik / Irina Leahova

Церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий © Sputnik / Irina Leahova

Родственники жертв политических репрессий на церемонии перезахоронения останков их родных © Sputnik / Irina Leahova 1 / 5 © Sputnik / Irina Leahova Памятный крест у захоронений жертв политических репрессий

"Бабушка, спасая жизни троих детей, пряталась у своих родных, сжигала документы", - рассказала Светлана, основываясь на воспоминаниях всех членов своей семьи.

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Брат и сестра продолжили поиски, а потом к ним присоединились и их дети. Выяснилось, что Павел Иванович Сосновский был репрессирован и расстрелян 15 октября 1938 года, а реабилитировали его лишь в 1953 году.

Поисковики в догадках

Поисковики и археологии до сих пор не располагают данными, сколько еще людей было расстреляно на территории Тираспольской крепости. Также нет четкой информации о том, сколько жертв репрессий было захоронено в братских могилах.

"Есть данные, что в Тирасполе было от пяти до шести тысяч расстрелянных. Но мы пока нашли и захоронили по обряду около полутора тысяч репрессированных", - рассказал заведующий Тираспольской крепостью Денис Коняхин.

По его словам, исследователи по сей день не могут внести ясность, где именно происходили массовые расстрелы и каким было точное число жертв.