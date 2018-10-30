21:57 30 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий.

В Тирасполе предали земле останки жертв политических репрессий

© Sputnik / Irina Leahova
Репортаж
Получить короткую ссылку
88 0 0

Корреспондент Sputnik побывал на церемонии перезахоронения останков жертв и пообщался с теми, кто до сих пор пытается найти место упокоения своих исчезнувших в одночасье родственников.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе в Международный день памяти жертв политических репрессий перезахоронили останки 218 жертв, расстрелянных в 1937-1938 годах. Останки были обнаружены летом этого года во время раскопок на территории военно-исторического музея "Тираспольская крепость". Церемония прошла на Мемориале памяти репрессированных, который располагается также на территории этого музея, где на протяжении трех десятков лет были обнаружены и захоронены около полутора тысяч останков людей, ставших жертвами репрессий.

Молдавские леи
© Sputnik / Evghenii Panasenco
В Молдове увеличены материальные выплаты жертвам репрессий

Восемьдесят лет в поиске родных...

Память погибших почтили заупокойной службой. Также был проведен траурный митинг, завершившийся возложением цветов к надгробиям жертв репрессий. На церемонии присутствовали и родственники тех, чьи имена значатся в списке расстрелянных на территории Тираспольской крепости. Брат и сестра - Павел Сосновский и Светлана Дьякова - рассказали корреспонденту Sputnik о том, что уже 80 лет ищут информацию о своем дедушке и его братьях, которые без вести исчезли в конце тридцатых годов прошлого века. По словам собеседников, сегодня они лишь могут предполагать, что прах их родных людей все же был погребен.    

"С сомнением говорим, потому что пока это точно неизвестно. Имена нашего дедушки Павла Ивановича Сосновского и его брата Антона Ивановича значатся в списке расстрелянных. Мы также узнали, что те люди, которые были арестованы и репрессированы на территории МССР, были расстреляны здесь", - говорит Павел.

Нулевые шансы

Светлана Дьякова обратила внимание на то, что возможность идентификации останков репрессированных людей практически сведена к нулю. Если погибшего на поле боя можно было определить по деталям амуниции, именному оружию, наградам и другим предметам, обнаруженным при раскопках, то у человека, расстрелянного без суда и следствия, при себе не было свидетельств, удостоверявших его личность.

"Точно определить нельзя, действительно ли их останки перезахоронены. Но очень надеемся, что прах нашего дедушки и одного из его братьев нашел все-таки упокоение. Мы говорим с сомнением, наверное, еще и потому, что сложно поверить в то, что это вообще все происходило. Наверное, это сложно пережить", - объясняет Светлана.

Из обрывков воспоминаний

По словам родственников, поиски пропавшего в конце тридцатых дедушки начал еще их папа. Их отцу не было и года, когда Павел Сосновский был расстрелян. 

  • памятный крест у захоронений жертв политических репрессий (рядом с пороховым погребом Тираспольской крепости)
    Памятный крест у захоронений жертв политических репрессий
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий
    Церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий
    Церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий
    Церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Родственники жертв политических репрессий на церемонии перезахоронения останков их родных
    Родственники жертв политических репрессий на церемонии перезахоронения останков их родных
    © Sputnik / Irina Leahova
1 / 5
© Sputnik / Irina Leahova
Памятный крест у захоронений жертв политических репрессий

"Бабушка, спасая жизни троих детей, пряталась у своих родных, сжигала документы", - рассказала Светлана, основываясь на воспоминаниях всех членов своей семьи. 

Жертвы депортаций получат материальную помощь>>>

Брат и сестра продолжили поиски, а потом к ним присоединились и их дети. Выяснилось, что Павел Иванович Сосновский был репрессирован и расстрелян 15 октября 1938 года, а реабилитировали его лишь в 1953 году.

Поисковики в догадках

Поисковики и археологии до сих пор не располагают данными, сколько еще людей было расстреляно на территории Тираспольской крепости. Также нет четкой информации о том, сколько жертв репрессий было захоронено в братских могилах. 

"Есть данные, что в Тирасполе было от пяти до шести тысяч расстрелянных. Но мы пока нашли и захоронили по обряду около полутора тысяч репрессированных", - рассказал заведующий Тираспольской крепостью Денис Коняхин.

По его словам, исследователи по сей день не могут внести ясность, где именно происходили массовые расстрелы и каким было точное число жертв.

По теме

В Молдове увеличены материальные выплаты жертвам репрессий
Теги:
мемориал жертвам политических репрессий, Тирасполь, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • правительство
    Новый праздник

    Президент Южной Осетии подписал указ об установлении Дня работника судебной системы – он будет отмечаться ежегодно 11 февраля.

  • Чай из конопли
    Полезная культура

    В Латгалии может появиться музей конопли: местные фермеры хотят привлечь туристов и рассказать о пользе этого растения.

  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    Дело принципа

    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал европейские страны к "принципиальной позиции по отношению к России".

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Новый отряд строителей БАМа отправляется на Дальний Восток, 1974 год.
Какие светлые и молодые лица: комсомолу исполнилось 100 лет - фото
Открылось прямое авиасообщение Кишинев-Минск
Открылось прямое авиасообщение Кишинев-Минск
Крушение самолета в Индонезии
Разбился после взлета: крушение самолета в Индонезии

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться