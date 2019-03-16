Встреча весны и "Мэрцишора" в Москве - фото

В московском парке "Таганский", несмотря на пронизывающий ледяной ветер, прошел фестиваль культуры молдавского народа "Мэрцишор". Корреспондент Sputnik побывал на празднике и разузнал, как приблизить весну.

Sputnik, Лев Рыжков

В Москву вернулась зима. До последнего не верилось, что в морозную погоду в выходной день кто-то пойдет на улицу праздновать.

Красивые символы

Но опасения оказались напрасны. Из парка "Таганский" доносилась веселая музыка, в шатрах расставлялись угощения. Людей для такой погоды было много – человек 250-300. Все – и молдаване, и москвичи, зашедшие полюбопытствовать, прикрепляли себе на грудь переплетенные праздничные украшения- "мэрцишоры".

© Sputnik / Лев Рыжков Фестиваль "Мэрцишор" в Москве

- Мне рассказали очень красивую легенду о том, как капли горячей крови оживили замерзающий цветок. Отсюда и переплетающиеся красные и белые ниточки мэрцишора, - рассказала нам москвичка Людмила. – Надеюсь, что весна и у нас скоро наступит.

© Sputnik / Лев Рыжков Фестиваль "Мэрцишор" в Москве

В одном из шатров для детей проводился мастер-класс. Их учили заплетать эти самые красно-белые ниточки. Многие взрослые тоже не стояли в стороне и делали себе символы весны сами.

Лучше понимать друг друга

Большую поддержку в организации праздника оказал Департамент национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы.

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"Московский "Мэрцишор" станет замечательным событием для всех, кто хочет отметить приход весны, лучше узнать самобытную молдавскую культуру, познакомиться с ее вековыми традициями и гостеприимством молдаван", – сказал руководитель Департамента Виталий Сучков.

Приехал на праздник и посол Молдовы в России Андрей Негуца.

© Sputnik / Лев Рыжков Посол Молдовы в России А. Негуца (крайний справа) приветствовал участников праздника.

"По последним данным, в России живут 364 тысячи граждан республики Молдова, - сказал корреспонденту Sputnik Андрей Негуца. – Из них 112 тысяч – в Москве и Московской области. Эта цифра меняется в зависимости от того, нуждаются или нет строительные объекты в молдаванах. На сегодняшний день около 60 тысяч граждан нашей страны имеют разрешения на временное пребывание и виды на жительство. И потом переходят в российское гражданство. И освобождают место другим, которые приезжают сюда".

Посол выразил благодарность гостеприимной Москве и в целом России за то, что интеграция граждан Молдовы в российскую жизнь происходит безболезненно.

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"Мы знаем язык, - сказал Андрей Негуца. – У молдаван намного меньше сложностей с интеграцией по сравнению с представителями других народов. И тем самым также способствуем национальной экономике. Около 40% бюджета страны формируется из доходов, которые молдаване, работая в России, направляют домой, членам своих семей. На празднике мы лучше узнаем друг друга, становимся ближе, понимаем общие задачи".

Долгожданные встречи

На фестиваль пришли самые разные люди – пенсионеры, мамы с детьми, молодежь.

Молодая домохозяйка Евгения пришла на праздник с дочерью.

"Дочь уже родилась здесь, настоящая москвичка, - рассказала нам Евгения. – Муж тоже хотел пойти, но у него сегодня работа на стройке".

Фестиваль "Мэрцишор" в Москве © Sputnik / Лев Рыжков

Фестиваль "Мэрцишор" в Москве © Sputnik / Лев Рыжков

Фестиваль "Мэрцишор" в Москве © Sputnik / Лев Рыжков 1 / 3 © Sputnik / Лев Рыжков Фестиваль "Мэрцишор" в Москве

Женщина признается, что с нетерпением ждала этого праздника, чтобы повидать земляков, вспомнить родину.

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Пришли и крепкие молодые ребята. Один из них работает водителем, еще двое – поварами. Встречаются друзья раз в году, на Мэрцишоре. В плотном московском графике трудно найти время.

"Я живу в Москве уже двадцать лет, - рассказал нам повар Николай. – И хочу домой. Конечно, скучаю по мягкому климату, родным местам. Но дело даже не в этом. В принципе, я получаю здесь не так много. Приходится тратить на аренду жилья, на проезд, на патент. То, что остается, я мог бы получать и в Молдове. Очень надеюсь на президента Игоря Додона – на то, что он сможет интегрировать Молдову в Таможенный Союз. Тогда нам здесь работать станет легче и проще".

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