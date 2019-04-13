Испытано на себе: как я писала "Тотальный диктант", и что поняла после этого

Корреспондент Sputnik решила испробовать на себе, что такое писать "Тотальный диктант". Прийти в общую аудиторию и гордо исполнить свой долг перед самой собой или как не упасть лицом в грязь, когда после школы прошел не один десяток лет, а мандраж такой, будто сдаешь госэкзамен.

ТИРАСПОЛЬ, 13 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе площадкой для акции "Тотальный диктант" традиционно стала аудитория одного из корпусов Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко. Корреспондент Sputnik посетила ее с благородной целью - проверить на себе, как пишется "Тотальный диктант", но на самом деле – снова вспомнить, что это такое, когда ты сам на сам с белым листом бумаги и выписываешь под диктовку текст. Ведь за годы работы журналистом ты привыкла к вольному изложению, к авторским знакам препинаниям, а тут все четко, дисциплинированно и строго по правилам. Вызов принят.

"Горячий" диктант © Sputnik / Nicu Goncear На опыте приднестровцев: как не попасть впросак на "Тотальном диктанте"

Перед походом на диктант ты себя бодришь: все будет хорошо! чего там, диктант написать?! С другой стороны, понимаешь, ведь это нужно лишь для тебя, ни перед кем ты не будешь в отчете, только перед самой собой. Заходишь в аудиторию – и видишь полный зал людей. Да, не только ты принял бой, есть еще дюжая сотня таких же рискованных людей. И становится приятно, ты проникаешься каким-то особым добрым чувством к каждому пришедшему, будто сразу эти все неизвестные тебе прежде люди становятся хорошими знакомыми и приятелями.

Мест хватило на всех, но впритык. Пришло человек 130. Возраст участников оказался абсолютный разный. От 13-летних мальчишек, "залетевших" в аудиторию из любопытства и с азартной мыслью, а почему бы не написать, до людей преклонных годов, которым, как рассказала одна из участниц, захотелось проверить после 40 лет окончания университета свою грамотность. В общем, каждый пришел сюда со своей целью либо без оной, но после завершения все выходили из аудитории разгоряченные и в каком-то приподнятом настроении. Диктант всех взбудоражил, всем кровь зажег.

Оберегающая анонимность

Перед началом самой важной процедуры написания диктанта участникам представили новости об акции "Тотальный диктант". Сделанные весело и с юмором, они несколько разрядили обстановку, а еще для внимательных дали хорошую подсказку к написанию текста в виде одного из пунктуационных правил. И я лично была благодарна за такое напоминание.

Заполнили бланки, чтобы потом каждый смог найти на сайте акции свои результаты. Причем писать свое настоящее имя было необязательно, достаточно было придумать псевдоним и пароль к нему. Надо сказать, анонимность – большое достоинство "Тотального диктанта" для тех, кто переживает за свою будущую оценку. Не знаю, как кто. Но я с удовольствием воспользовалась этим шансом. Кто знает, как оно напишется. А тут - такая возможность избежать неловкости и неприятного чувство стыда в случае неудачного исхода!

Тираспольским участникам акции досталась третья часть текста автора диктанта нынешнего года Павла Басинского - российского писателя, литературоведа и критика. Он первым и прочитал аудитории этот отрывок в видеообращении. Сюжет повторили и в конце, чтобы каждый смог по голосу автора сверить свои записи. Непосредственно на тираспольской площадке при написании диктанта текст прочитывала полностью и по частям местная журналистка Анна Бугаева.

Все ошибки – твои ошибки © Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове успешно прошел ежегодный "Тотальный диктант" 17

Перед самым началом диктанта меня охватило волнение, точно как в детстве в школе в ожидании экзамена или значимого теста. Вспомнилась приговорка одной из школьных учителей. "Что вы переживаете?" – спрашивала она перед очередной самостоятельной либо контрольной работой. И сама давала ответ, который должен был примерить нас с неизбежностью сдачи контрольной: "перед смертью не надышишься!". Даже помнится ее голос и как это она произносила - с некоторой долей иронии.

Ну а тут - на "Тотальном диктанте", собственно говоря, и надышатся нечем - не обратишься ни к каким источникам в виде учебников, конспектов, их просто нет. Только парта, только листок бумаги, только ручка и только ты. Один на один с собой, со своими знаниями либо с их пробелами, недоученными или прогуленными уроками, со своими сомнениями, переживаниями и перестраховками при выведении очередной буквы, при расставлении знаков препинания. И все ошибки, которые ты умудришься сделать или легко и беззаботно допустишь, - это только твои ошибки. В общем, как в школу вернулась.

Бальзам на душу

Сам диктант был несложным. Понимаешь, что здесь огромную роль играет внимание, вера в себя и способность следовать своей интуиции, которая, как известно, формируется также из знаний и опыта. В общем, если не тушеваться, не особо задумываться над каждой буковкой и запятой, а еще – не впускать в свои мысли страх опозориться, то можно написать максимально приближенно к тому, какими ты знаниям реально обладаешь.

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Забавно звучит. Но это так. Если ты не помнишь того или иного правила и твоя интуиция тебе не подсказала верного ответа, считай, что это пробел в твоих знаниях - смело можно открывать учебную литературу и повторять, повторять, повторять. Но если ты писал, даже не помня точно правил, но стараясь не задумываться, следуя своему природному чутью и памяти, и ответ верный, значит, это то, что не выкорчуешь из тебя никакими годами взрослой жизни, то есть той, что прошла вне школьной муштры. Тогда точно это можно записывать в свои вековые достижения. Какой бальзам на душу?!

В принципе все было организовано и настроено так, чтобы каждый смог внимательно и разумно подойти к написанию диктанта. Спокойная обстановка, размеренная речь диктора. Текст повторялся столько раз, сколько было необходимо, пока каждый не поставит точку в написании очередного предложения. Диктант невероятно увлек меня. И волнение ушло, и азарт появился, и эта странная, бодрящая смесь уверенности и нетерпеливого любопытства, которая бурлила во мне, заставляла меня бороться самой с собой. Потому что я уже переживала из-за того, чтобы не поспешить с написанием, не сделать нелепой, досадной ошибки.

У некоторых участников сдавали нервы под конец. Кто-то решил-таки воспользоваться всемирной интернет-сетью для проверки себя, смешно пряча мобильный телефон под партой в поисках истины.

Пишу "смешно", потому что никто и не пытался, что называется, поймать за руку и ославить ловкачей. Ведь как участие в "Тотальном диктанте" свободное, так и решение, как себя вести на нем - с достоинством пройти испытание и увидеть реальный свой результат либо подстелить себе помягче подсказками из интернета, - добровольное. Никто осуждать, объяснять, как нужно или не нужно делать, не станет. Все абсолютно вольны в своих проявлениях. Так же, как вольны открыть спустя несколько дней сайт "Тотального диктанта" и ознакомиться со своими реальными результатами, не зажмуриваясь перед появлением на экране оценки.

В Приднестровье международная акция состоялась в шестой раз. В 2018 году впервые, кроме Тирасполя, к "Тотальному диктанту" присоединились и другие приднестровские города - Бендеры, Григориополь, Дубоссары и Рыбница. В этом году география участников не изменилась.

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