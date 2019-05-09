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Парад Победы в Тирасполе

Парад, салют: как приднестровцы отмечают День Победы

© Sputnik / Irina Leahova
Репортаж
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (58)
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В Тирасполе в первой половине дня по случаю Дня Победы состоялись торжественные мероприятия, на послеобеденное время запланирована неофициальная, культурно-развлекательная программа.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Водружение Знамени Победы, военный парад, возложение венков и цветов к Вечному огню и могилам сотням солдат Великой Отечественной, захороненных на Мемориале славы, – вот она, первая половина праздничного дня 9 Мая в Тирасполе – городе , где традиционно проводятся основные для приднестровского региона торжественные мероприятия по случаю годовщины окончания войны.

В долгу у поколения победителей
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© Sputnik / Irina Leahova
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На открытии торжеств лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что приднестровцы гордятся Победой 1945 года, всегда будут бережно хранить память о Великой Отечественной войне и ее героях, оставаясь в неоплатном долгу перед поколением победителей.

"Мы склоняем головы перед светлой памятью каждого из 27 миллионов советских граждан, павших на полях сражений, погибших от голода, замученных в концентрационных лагерях", – сказал он.

Красносельский напомнил о том, что 12 уроженцев региона удостоены звания Героя Советского Союза за боевые подвиги.

"Мы гордимся тем, что наши земляки были в рядах тех, кто ковал Победу в тылу, добывал ее с оружием в руках на всех фронтах Великой Отечественной", - заметил он.

Парад Победы

© Sputnik / Alexander Vilf
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Возглавил парад легендарный танк Т-34. Затем по главной площади Тирасполя прошли подразделения силовых структур Приднестровья, военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), курсанты, кадеты и суворовцы. Всего 10 парадных расчетов.

Свои показательные выступления продемонстрировали воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища и Роты Почетного караула. И новшество нынешнего парада – исполнение марша-песни "Победа" военнослужащими ОГРВ, почетного караула, суворовцами вместе со сводным оркестром Вооруженных сил Приднестровья.

Великая радость Победы

  • Парад Победы в Тирасполе
    Парад Победы в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Парад Победы в Тирасполе
    Парад Победы в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Парад Победы в Тирасполе
    Парад Победы в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Тирасполе
    Бессмертный полк в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Владимир Иванович Громов
    Владимир Иванович Громов
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Парад Победы в Тирасполе
    Парад Победы в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Парад Победы в Тирасполе
    Парад Победы в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Возложение цветов на Мемориале славы на 9 Мая
    Возложение цветов на Мемориале славы на 9 Мая
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik / Irina Leahova
Парад Победы в Тирасполе

На трибунах, установленных перед площадью, сидели приглашенные, а также главные виновники торжества - ветераны. Их было немного. Ведь самым молодым бойцам Великой Отечественной сейчас уже больше 90 лет и, к сожалению, многие из ныне живущих не выходят за пределы своей квартиры – не позволяет здоровье.

Константин Иванович Пуганов попал на фронт совсем мальчишкой, 16 лет от роду, в сентябре 1944 года.

"Мы были тральщиками. Мы уничтожали немецкие и румынские мины на Черном море, чтобы сделать проход для наших кораблей. Помню холод и голод. Сухари и гороховый суп – вот наша еда была", - улыбается он.

Ордена и медали
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Владимир Иванович Громов также пошел на фронт совсем в юном возрасте – в 17 лет. В 1943 году он оказался в пехоте в 8-ой панфиловской дивизии, был пулеметчиком. Говорит, за время войны у него разорвало два пулемета.

"Все помню как сейчас. Войну помню. Жутко и страшно, и боязно было. Война есть война. В окопах мы были, в пехоте. А будучи в ней, ждешь или похоронку, или ранение", - говорит и он с легкой улыбкой на лице.

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При освобождении Прибалтики Владимира Ивановича ранило. Осколок попал в колено и пуля пробила ногу. Но, как он говорит, молодой был, все быстро зажило, полтора месяца – и он уже вышел из госпиталя и - снова в строй.

"О победе узнали, будучи в Прибалтике. В лесу ночью мы проснулись от выстрелов. Люди кричали: Победа! Мы были так счастливы. После такой войны, выжили! Это была великая радость для всех, что Победа пришла", - вспоминает Громов.

На завершение праздничного дня

После парада Победы колонна направилась на возложение цветов к Мемориалу славы, одновременно шествие "Бессмертного полка" двинулось через площадь далее в сторону военного городка ОГРВ, где по традиции готовятся свои праздничные мероприятия с концертами, показательными выступлениями, с угощениями на полевой кухне.

Завершится празднование Дня Победы на главной площади большим концертом и салютом, который озарит небо Тирасполя ярким фейерверком в 21.00.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (58)

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Теги:
ВОВ, ВОВ, Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, салют, военный парад, Парад Победы, парад Победы, Парад Победы, Приднестровье
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