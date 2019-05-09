Парад, салют: как приднестровцы отмечают День Победы

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Водружение Знамени Победы, военный парад, возложение венков и цветов к Вечному огню и могилам сотням солдат Великой Отечественной, захороненных на Мемориале славы, – вот она, первая половина праздничного дня 9 Мая в Тирасполе – городе , где традиционно проводятся основные для приднестровского региона торжественные мероприятия по случаю годовщины окончания войны.
В долгу у поколения победителей
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Sputnik / Irina Leahova
На открытии торжеств лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что приднестровцы гордятся Победой 1945 года, всегда будут бережно хранить память о Великой Отечественной войне и ее героях, оставаясь в неоплатном долгу перед поколением победителей.
"Мы склоняем головы перед светлой памятью каждого из 27 миллионов советских граждан, павших на полях сражений, погибших от голода, замученных в концентрационных лагерях", – сказал он.
Красносельский напомнил о том, что 12 уроженцев региона удостоены звания Героя Советского Союза за боевые подвиги.
"Мы гордимся тем, что наши земляки были в рядах тех, кто ковал Победу в тылу, добывал ее с оружием в руках на всех фронтах Великой Отечественной", - заметил он.
Парад Победы
Свои показательные выступления продемонстрировали воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища и Роты Почетного караула. И новшество нынешнего парада – исполнение марша-песни "Победа" военнослужащими ОГРВ, почетного караула, суворовцами вместе со сводным оркестром Вооруженных сил Приднестровья.
Великая радость Победы
- Парад Победы в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Парад Победы в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Парад Победы в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Бессмертный полк в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Владимир Иванович Громов© Sputnik / Irina Leahova
- Парад Победы в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Парад Победы в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Возложение цветов на Мемориале славы на 9 Мая© Sputnik / Irina Leahova
На трибунах, установленных перед площадью, сидели приглашенные, а также главные виновники торжества - ветераны. Их было немного. Ведь самым молодым бойцам Великой Отечественной сейчас уже больше 90 лет и, к сожалению, многие из ныне живущих не выходят за пределы своей квартиры – не позволяет здоровье.
Константин Иванович Пуганов попал на фронт совсем мальчишкой, 16 лет от роду, в сентябре 1944 года.
"Мы были тральщиками. Мы уничтожали немецкие и румынские мины на Черном море, чтобы сделать проход для наших кораблей. Помню холод и голод. Сухари и гороховый суп – вот наша еда была", - улыбается он.
Владимир Иванович Громов также пошел на фронт совсем в юном возрасте – в 17 лет. В 1943 году он оказался в пехоте в 8-ой панфиловской дивизии, был пулеметчиком. Говорит, за время войны у него разорвало два пулемета.
"Все помню как сейчас. Войну помню. Жутко и страшно, и боязно было. Война есть война. В окопах мы были, в пехоте. А будучи в ней, ждешь или похоронку, или ранение", - говорит и он с легкой улыбкой на лице.
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При освобождении Прибалтики Владимира Ивановича ранило. Осколок попал в колено и пуля пробила ногу. Но, как он говорит, молодой был, все быстро зажило, полтора месяца – и он уже вышел из госпиталя и - снова в строй.
"О победе узнали, будучи в Прибалтике. В лесу ночью мы проснулись от выстрелов. Люди кричали: Победа! Мы были так счастливы. После такой войны, выжили! Это была великая радость для всех, что Победа пришла", - вспоминает Громов.
На завершение праздничного дня
После парада Победы колонна направилась на возложение цветов к Мемориалу славы, одновременно шествие "Бессмертного полка" двинулось через площадь далее в сторону военного городка ОГРВ, где по традиции готовятся свои праздничные мероприятия с концертами, показательными выступлениями, с угощениями на полевой кухне.
Завершится празднование Дня Победы на главной площади большим концертом и салютом, который озарит небо Тирасполя ярким фейерверком в 21.00.
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