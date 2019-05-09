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Бессмертный полк в Тирасполе

"Бессмертный полк" в Приднестровье: мама, тебе не стыдно - ты идешь без фото

© Sputnik / Irina Leahova
Репортаж
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (58)
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Акция "Бессмертный полк" в Приднестровье стала уже традиционной, проводится несколько лет подряд и привлекает в свои ряды все больше желающих пройтись с фотографией своих близких и родных, переживших Великую Отечественную войну.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. С каждым годом шествие "Бессмертного полка" в Тирасполе длится все дольше. Море людей выходят на площадь, чтобы с гордостью и признанием понести фотографию своего родственника, воевавшего в Великую Отечественную, либо пережившего военные годы в тылу.

9 Мая в Приднестровье
© Sputnik / Irina Leahova
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Трудно определить точно, сколько людей пришло в нынешнем году отдать дань памяти своим предкам и советским людям, героически прошедшим страшные испытания войной. По некоторым подсчетам, на глаз, число вставших в ряды "Бессмертного полка" превысило 15 тысяч.

Но с уверенностью можно сказать одно: их несомненно было больше, чем в прошлом году. Тираспольчане рассказали корреспонденту Sputnik, почему столь важно им участие в акции "Бессмертного полка" и что изменилось в их жизни благодаря ее проведению.

У акции есть и зарубежные почитатели

Акция "Бессмертный полк" набирает популярность в Приднестровье. Вот и в организациях, которые занимаются подготовкой  – сканированием маленьких, старых фотографий и выведением их в достойный большой портрет, говорят о том, что интерес людей не иссякает.

"Уже достаточно много фотографий присылают по интернету. Много идет заявок от организаций и от населенных пунктов. Присылают сразу пачкой в 50-200 фотоснимков. И если раньше в основном тираспольчане приходили, то теперь обращаются из других городов и сел", - рассказал руководитель Днестровско-Прутского центра Альберт Доржеев.

Любопытный факт обнаружился в нынешнюю подготовку к "Бессмертному полку". Заказы на красивое оформление фото былых времен поступали не только от приднестровцев, но и от жителей Германии и Израиля.

Доржеев отмечает, что проведение акции благотворно сказывается на занимающихся подготовкой снимков ребятах из молодежного движения "Звезда", которое курирует Днестровско-Прутский центр.

"Почти каждый из пришедших рассказывает, где воевал их родственник, историю своего предка. Ребята пропускают это через себя. И вдруг хулиган, от которого директор учебного заведения намеревался отделаться, изменился, поработав в акции", - делится он интересной историей.

Фото на чужом чердаке

  • Бессмертный полк в Тирасполе
    Бессмертный полк в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Тирасполе
    Бессмертный полк в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Тирасполе
    Бессмертный полк в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Тирасполе
    Бессмертный полк в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Бессмертный полк в Тирасполе
    Бессмертный полк в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik / Irina Leahova
Бессмертный полк в Тирасполе

Знание боевой биографии своих предков и фронтового пути воевавшего в те годы родственника уже - важная необходимость, как показатель личной неравнодушности, уважения к тем, кому обязаны жизнью.

Как рассказала одна из постоянных участниц акции (имя свое попросила не называть, потому что ей неловко), приняв участие один раз в шествии и пройдя без фотографии, услышала от сына: мама, тебе не стыдно, идешь без фото своей бабушки. Пристыженная, она пересмотрела весь домашний фотоархив, обзвонила близких, и одна фотография нашлась у дальних родственников, живущих в России. В очередной свой визит в Тирасполь те привезли снимок. Женщина на следующий год шла уже с увеличенным портретом бабушки.

"Когда сын меня пристыдил, я и сама удивилась, как не подумала об этом, как сама не догадалась. Ведь можно найти фотографию и оставить на память. Теперь она будет у нас в архиве. А так, она могла и пропасть где-то на чужом чердаке", - рассуждает она.

Бессмертный полк как традиция

© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Pesnya
Приднестровцы вольются в колонну Бессмертного полка в Москве и Петербурге
В шествие "Бессмертного полка" многие тираспольчане вливались целыми семьями. Для кого-то это уже стало традицией. Все, кого останавливала с просьбой рассказать о своем близком, говорили, что участвуют в акции не впервые.

"Мой дед Иван Буданцев. Прошел всю войну. Про нее ничего никогда не рассказывал. Я узнала о его боевом пути лишь из личного его дела. Да и моя бабушка тоже не очень много говорила о войне. Не хотела рассказывать, потому что страшный период жизни был", - рассказывает Ольга Буданцева.

"Савелий Машанов прошел всю войну, дошел до Берлина. Иван Гуртовенко призвался в 17 лет, приписал себе год, чтобы пойти на фронт, был ранен под Кенигсбергом, комиссовали. За проявленную отвагу – орден Красной звезды. Героический был дед", - рассказывает о своих близких семья Гуртовенко.

"На своем примере мы показываем детям, что такое ценить память предков. Думаю, и дети теперь никогда не забудут об их подвиге. Надеюсь, и они, наши бабушки, дедушки сверху видят нас и радуются", - отмечает Сергей Гуртовенко.

Память как дань уважения

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© Sputnik / Miroslav Rotari
"Бессмертный полк" завершился в Кишиневе: слезы, море цветов и голуби мира
Так, для большинства участвующих акция – это своеобразная возможность снова вспомнить тех, кто ушел в те годы, кто пережил войну, но знает все ее тяготы.

"Бессмертный полк" - это память о наших предках. Мы помним их и гордимся их подвигом", - говорит супружеская пара Майя и Андрей Чебан.

"Память о них важна для нас, для наших детей. Это должно сохраняться, чтобы передавать нашим потомкам, чтобы они помнили и знали о всенародном подвиге", - говорит Лилия Писларь.

"Историю надо знать и предков чтить, чтобы рассказывать следующим поколениям, что наши деды воевали за наше светлое будущее, чтобы мы жили в мире. Это имеет огромное значение", - уверен Александр.

Ценность жизни

Вот так акция, которая призвана напомнить всем живущим, как достигался мир на их родной земле, о подвиге их предков и необходимости в благодарность чтить их память, вдруг заставила людей перевернуть свои фотоархивы, начать собирать данные, узнавать детали, в конце концов, найти фото своего близкого в архиве других людей и сохранить на память своим потомкам.

А кроме того, побудила измениться самим, задуматься сквозь призму истории близких о том реальном подвиге советских людей, который они совершили в далекие 40-е, ощутить ценность их свершений и ценность своей жизни.

Акция "Бессмертный полк" уже традиционно проходит во всех городах Приднестровья.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (58)

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Теги:
Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Бессмертный полк, Бессмертный полк, "Бессмертный полк", акция "Бессмертный полк", акция "Бессмертный полк", Приднестровье
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