Выпускники Тирасполя удивили своими грандиозными мечтами и планами на будущее

Чем именно поразили корреспондента Sputnik ребята из главного города Приднестровья, которые выпустились в нынешнем годы из школы.

ТИРАСПОЛЬ, 23 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Тираспольские выпускники отметили завершение учебы на центральной площади города, носящей имя русского полководца Александра Суворова. Покорили они не только потрясающими нарядами, но не менее впечатляющими планами на будущую жизнь, а также искренностью и чистотой восприятия мира.

Остаться в Тирасполе

Практически все ребята, с кем удалось поговорить, выхватив из великолепного кружения выпускного бала, признались – после окончания щколы, они будут жить и учиться в Приднестровье. С родиной они связывают свои личные планы и величайшие мечты.

"Не хочу уезжать. Тирасполь – это маленький город. Почти каждый знает друг друга, и это замечательно", - рассказал Александр Аверин.

Выпускник собирается пойти по стопам своих предков, и как говорит, продолжить наследие: папа и дедушка – оба военные. Он намерен свой опыт получить в приднестровском Военном институте им. генерал-лейтенанта Александра Лебедя.

Александр уверен – он готов к новой жизни, но еще держит в памяти мысли о школе, слишком дорогими были годы пребывания в ней.

"Я уже вспоминаю школу. Прошло дней 15, как закончились занятия, но я уже скучаю по друзьям. Хотел бы вернуться в 10-й класс. Мало экзаменов и не очень переживаешь за учебу", – еще возвращает он себя мыслями к школьным годам.

Мечты, достойные мира

Выпускной бал в центре Тирасполя - на главной площади города © Sputnik / Irina Leahova

Выпускной бал в центре Тирасполя - на главной площади города © Sputnik / Irina Leahova

Выпускной бал в центре Тирасполя - на главной площади города © Sputnik / Irina Leahova

Выпускной бал в центре Тирасполя - на главной площади города © Sputnik / Irina Leahova Sputnik Moldova

Выпускной бал в центре Тирасполя - на главной площади города © Sputnik / Irina Leahova 1 / 5 © Sputnik / Irina Leahova Выпускной бал в центре Тирасполя - на главной площади города

С Приднестровьем свою судьбу связывают и две сестры Алина и Наталья Аконен. Девочки точно знают, чего хотят от жизни, и планы у обеих очень серьезные и даже грандиозные.

Алина намерена поступить на экономический факультет Приднестровского госуниверситета, получить в вузе соответствующее образование, потом работать по специальности, но при этом двигаться к своей мечте.

"Образование, которое я собираюсь получать, не то, с чем будет связана моя дальнейшая судьба. Я хочу придумать что-то, благодаря чему мир изменится в лучшую сторону, и люди станут в Приднестровье приезжать, а не уезжать отсюда", - обрисовывает она масштаб своей мечты.

К мечте долгим путем

Наталья также точно знает, чего хочет в своей новой, взрослой жизни - поступить в Бендерский высший художественный колледж на дизайнера интерьера, но тоже идти к этому нелегким путем. Прежде чем сдавать экзамены в колледж, она намерена год проучиться в художественной школе, чтобы добрать соответствующих знаний, которые ей позволят достойно проявить себя при поступлении в высшее учебное заведение.

"Я должна быть специалистом в своей сфере. Знаю, что у меня есть пробелы в знаниях. Поэтому планирую поступать в колледж на следующий год. Я долго думала, куда поступить, кем буду работать в дальнейшем. И пришла к такому решению. Пока буду учиться в художественной школе, планирую выйти на работу", - говорит она.

В предвкушении ответственности

Обе сестры не переживают о том, что школьные годы прошли, и не намерены скучать по школе – она для них останется в прошлом, а впереди их ждет много интересного и важного – практически одними словами говорят девочки.

Наташу совсем не пугает взрослая жизнь, наоборот, – она в предвкушении, а вот Алина еще несколько робеет перед новым этапом.

"Даже подготовка к выпускному – это уже какая-то ответственность. Что-то делаешь, даже просто договариваешься о макияже. А взрослая жизнь равно ответственность. И сейчас я учусь брать эту ответственность на себя", - объясняет она.

Вспоминать и плакать

А их подруга Юлия Подолина боится будущего, хотя у нее оно определено задолго до окончания школы, да и о школе трогательно вспоминает.

"Конечно, буду скучать по школе. 25 мая плакала с выхода на линейку до самого ее завершения. А еще - на репетициях. Люблю одноклассников. Тяжело расставаться с друзьями, я ведь еду в Москву поступать. Никогда в ней не была. Улетаю одна. А Москва не Тирасполь, совсем другой город", - рассказывает она.

Юлия намерена поступать в Военный университет Министерства обороны России на военного переводчика. Уверена в своих возможностях и в успехе, поскольку готовится к этому моменту уже два года. Университет предлагает полное обеспечение своих студентов, и именно эта возможность подвигла Юлию согласиться с необходимостью покинуть свой край.

Вернуться в школу

А вот один из ребят, чье имя намеренно не уточнила, поразил своей смелостью, признавшись в том, что еще не готов ко взрослой жизни.

"Я хочу учиться, но не знаю еще, на кого. Мечты есть, но пока заоблачные, слишком недостижимые. Вернуться в школу еще на год, чтобы было время подумать? Да, я хотел бы", - искренно отвечал он.

Всеми этим размышлениями ребята делились во время выпускного бала, который выдался замечательным. Сначала красочной колонной выпускники города 2019-го года вместе со своими преподавателями спустились на главную площадь Тирасполя и прошлись по ней. Встречали их родители, пытаясь удачно запечатлеть на память знаменательное событие своих детей, да и простые жители города, которым с радостным любопытством хотелось разглядеть великолепие нарядов. А их было великое яркое множество, всевозможных цветов, разных фасонов, с пышными юбками и со струящимися по телу, воздушных и тяжелым, массивным изгибом спускающихся вниз до земли.

Девчонки потом рассказали корреспонденту Sputnik, что подготовка к выпускному балу стартовала задолго до события, а для кого-то еще с начала учебного года. Мало того, часть из них сами себе были кутюрье – выдумывали фасоны платьев, подбирали ткани. Вот так ответственно они подошли к вопросу.

Верить в себя

Ребят приветствовали также со сцены, выстроенной по случаю на площади. Руководитель администрации Тирасполя Олег Довгопол призвал выпускников верить в себя и следовать своей мечте.

"Не верьте никому, кто скажет, что в жизни может что-то не получиться. И, конечно, прислушивайтесь к родителям, друзьям, знакомым, но принимайте решение сами. Только вы знаете, чего вы хотите от этой жизни", - напутствовал глава города.

И комары не помеха

По сцене также прошлись медалисты, которые завершили главный учебный год с высокими баллами. На площадь въехал вагончик мечты, верховодитель которого трогательный клоун выпустил вместе с выпускниками в небо разноцветные шары как символ легкости претворения в жизнь их самых сокровенных желаний. Выпускники исполнили вальс, дав старт своей новой, уже взрослой жизни. Затем по традиции был концерт с известными хитами и мини-дискотека, на которой с неменьшим энтузиазмом приплясывали учителя и родители.

Атмосфера была настолько радостной, веселой, доброй, что даже вредные, назойливые комары, которые в этот вечер налетели с Днестра, не испортили праздника. Кажется, их не замечали будущие покорители и стражи мира в понимании важности своего предназначения.

В 2019 году в городе Тирасполе выпустилось из школ и лицеев 746 ребят. Из них 88 заслужили право получить золотую медаль за свою учебу.