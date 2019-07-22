Рыцарские бои на берегу Днестра: чего стоит увлечение Средневековьем

В Бендерской крепости впервые состоялся Фестиваль исторического средневекового боя "Меч Генуи". В рыцарском облачении можно было увидеть не только мужчин, но и дам, которым в прежние времена отводилась в таких боях лишь роль наблюдательницы.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Бендерская крепость на два дня стала средневековым ристалищем. Рыцари без страха и упрека скрестили свои мечии в схватке не за благосклонность дамы сердца, а за того, чтобы почувствовать вкус победы. Впрочем, как рассказали корреспонденту Sputnik участники, у каждого из них свой резон увлеченно заниматься столь недешевым для кармана хобби.

Дать жару

В течение двух дней современные рыцари, облачившиеся в амуницию своих средневековых предтечей, боролись за первенство в разных номинациях. А в последний день в бой вступили профессиональные латники. Казалось временами, будто все эти поединки чуть ли не игрушечные, столь забавно неловко и угловато нерасторопно двигались благородные воины.

Рыцарские бои в Бендерской крепости © Sputnik / Irina Leahova

Рыцарские бои в Бендерской крепости © Sputnik / Irina Leahova

Рыцарские бои в Бендерской крепости © Sputnik / Irina Leahova

Рыцарские бои в Бендерской крепости © Sputnik / Irina Leahova

Рыцарские бои в Бендерской крепости © Sputnik / Irina Leahova

Рыцарские бои в Бендерской крепости © Sputnik / Irina Leahova

Рыцарские бои в Бендерской крепости © Sputnik / Irina Leahova

Рыцарские бои в Бендерской крепости © Sputnik / Irina Leahova

Рыцарские бои в Бендерской крепости © Sputnik / Irina Leahova 1 / 9 © Sputnik / Irina Leahova Рыцарские бои в Бендерской крепости

Но, включив понимание того, что вся это железно-титановая амуниция на руках, ногах, голове весит не менее 25 кг, а прошитые ватники парят так, что палящее солнце в зените кажется не стоящей внимания мелочью, увлекаешься процессом и входишь в азарт наблюдателя зрелищного действия. Ведь профессиональные борцы в рыцарском облачении, несмотря на груду металла на своем теле, все-таки дали жару. Они умудрялись сбивать друг друга одним движением и, навалившись на соперника всем своим многокилограммовым достоянием, прессовать его не по-детски.

"Жара убивает. И ты устаешь больше не оттого, что тяжелые доспехи, а именно от того, что в них жарко", - рассказал один из участников от кишиневского клуба "Баярд" Анатолий Юшан.

Шутка от рыцарей

Биться можно было на разном оружии, мечом и топором пробивая себе дорогу к славе. У многих современных рыцарей в прошлом есть опыт занятия борьбой.

"В детстве любил бегать, махать мечами. И потом какое-то время занимался рукопашным боем", - поделился участник турнира из Одессы Алексей Сусликов тем, как он проложил свой путь к рыцарским достижениям.

Однако есть всегда еще что-то, что увлекло заняться таким экзотическим хобби, кроме желания победы. Кого-то интересует эпоха средневековья, кто-то увлекается фэнтези и играми, кто-то мечтает просто вырваться из офисной суеты, погрузиться в другой мир, расслабиться, а кому-то – ну просто нравится. И есть еще одна существенная причина - можно побить человека железной палкой и за это вас не привлекут. Но это лишь шутка, хотя и любимая, современных рыцарей.

Рыцари "в юбках"

Рыцарские бои – дорогое хобби, облачение обходится бойцу примерно в две тысячи евро, но каждый готов идти на траты. Все как один утверждают: один раз испытав себя в рыцарском бою, трудно отказаться от этого удовольствия, все более вовлекаясь, и уже не видя себя вне этого хобби.

Кстати, в современном рыцарстве есть место и дамам. И в последнее время бои по-рыцарски приобретают все большую популярность среди женщин. Как рассказала женщина-рыцарь Александра Сокольски из Одессы, облачение дам не отличается от мужского, да и правила боя такие же.

"По сути все то же самое. Бывает, что у женщин доспехи меньше весят, потому что заказывают их из более легкого металла – титана вместо железа. Да к тому же титан не ржавеет, его чистить не надо", - объяснила она.

Дух рыцарства

Про романтику, которой были так окутаны все истории о рыцарях, современные продолжатели средневековых поединков говорят с юмором.

"Ну посмотрите на него. Сейчас на улице 35 градусов. На него надет стеганный ватник, сверху железо. Когда он снимет шлем, спросите его про романтику. Что, думаете, он сможет ответить? Ему сейчас не до этого", - рассуждает двукратный чемпион мира в рыцарских боях Илья Драган, повернувшись в сторону ристалища, на котором двое соперников друг друга мечами рубят и щитами таранят.

Но без этого многослойного наряда не обойтись. Больно без этого всего, защита нужна, говорят рыцари.

По словам Драгана, в Молдове действует всего четыре клуба исторического боя. Активно принимающих участие в поединках среди них мало, а вот занимающихся профессиональными и вовсе один – это клуб "Баярд", который и стал организатором турнира в Бендерской крепости.

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