Додон: я рад, что фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходит в нашей стране

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Игорь Додон встретился в своей резиденции с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019, организованного под патронатом президента Республики Молдовы.

Экскурсия по президентуре

Гостей провели по этажам здания администрации и дали возможность пофотографироваться. Они посетили залы, где президент принимает высоких гостей, где проводит официальные встречи, где проходили заседания первого парламента независимой Молдовы. Экскурсия завершилась в библиотеке. Туда Игорь Додон и вышел к приглашенным.

"Наша встреча запланирована в неформальной обстановке. Надеюсь, вам понравилась экскурсия. Спасибо вам за то, что приняли решение провести такое важное мероприятие именно в Кишиневе. Могу и свой кабинет показать. Хотя это и не было запланировано. Хотите?", - предложил гостям президент.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 © Sputnik / Miroslav Rotari

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 © Sputnik / Miroslav Rotari

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 © Sputnik / Miroslav Rotari

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 © Sputnik / Miroslav Rotari

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 © Sputnik / Miroslav Rotari

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 © Sputnik / Miroslav Rotari

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 © Sputnik / Miroslav Rotari

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 © Sputnik / Miroslav Rotari

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 © Sputnik / Miroslav Rotari

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 10 © Sputnik / Miroslav Rotari Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019

Участники рассмеялись. Ответ на такой вопрос был очевиден. Позже гости с энтузиазмом фотографировались вместе с президентом.

"Позволю себе высказать мнение от имени всех. Мы потрясены гостеприимством, теплотой. И я впервые вижу, чтобы президент лично здоровался с каждым за руку. Хотя в моей жизни было немало встреч с руководителями стран", - заметила генеральный директор Фонда "Академия Российского телевидения" Этери Левиева.

С восхищением от встречи и от самого фестиваля отзывались и другие гости. Как рассказала корреспонденту Sputnik директор программного департамента Азербайджана, представляющая на форуме сериал "Увядшие цветы", Минижа Джафарли, у нее остались самые замечательные впечатления.

"Вкусная еда, музыка потрясающая, люди позитивные. Фестиваль стал хорошей возможностью встретиться с коллегами из стран Содружества. Мы посмотрели много работ. Это был плодотворный обмен опытом", - подчеркнула она.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения.

Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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