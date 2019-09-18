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Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019

Додон: я рад, что фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходит в нашей стране

© Sputnik / Miroslav Rotari
Репортаж
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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (20)
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Президент Молдовы Игорь Додон пригласил участников Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 в свою резиденцию.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik.  Игорь Додон встретился в своей резиденции с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019, организованного под патронатом президента Республики Молдовы.

Экскурсия по президентуре

Гостей провели по этажам здания администрации и дали возможность пофотографироваться. Они посетили залы, где президент принимает высоких гостей, где проводит официальные встречи, где проходили заседания первого парламента независимой Молдовы. Экскурсия завершилась в библиотеке. Туда Игорь Додон и вышел к приглашенным.

"Наша встреча запланирована в неформальной обстановке. Надеюсь, вам понравилась экскурсия. Спасибо вам за то, что приняли решение провести такое важное мероприятие именно в Кишиневе. Могу и свой кабинет показать. Хотя это и не было запланировано. Хотите?", - предложил гостям президент.

  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019
    Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019
    Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019
    Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019
    Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019
    Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019
    Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019
    Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019
    Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019
    Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество-2019
    Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Встреча президента Молдовы Игоря Додона с участниками Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019

Участники рассмеялись. Ответ на такой вопрос был очевиден. Позже гости с энтузиазмом фотографировались вместе с президентом.

"Позволю себе высказать мнение от имени всех. Мы потрясены гостеприимством, теплотой. И я впервые вижу, чтобы президент лично здоровался с каждым за руку. Хотя в моей жизни было немало встреч с руководителями стран", - заметила генеральный директор Фонда "Академия Российского телевидения" Этери Левиева.

С восхищением от встречи и от самого фестиваля отзывались и другие гости. Как рассказала корреспонденту Sputnik директор программного департамента Азербайджана, представляющая на форуме сериал "Увядшие цветы", Минижа Джафарли, у нее остались самые замечательные впечатления.

"Вкусная еда, музыка потрясающая, люди позитивные. Фестиваль стал хорошей возможностью встретиться с коллегами из стран Содружества. Мы посмотрели много работ. Это был плодотворный обмен опытом", - подчеркнула она.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

Тереза Каримян
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Каримян рассказала о двух работах, представленных на "ТЭФИ-Содружество"

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения.

Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (20)

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