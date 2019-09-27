МолдГРЭС отмечает юбилей: как открывалась самая крупная электростанция страны

О том, как происходило историческое событие, удалось почерпнуть из репортажей периодических изданий прошлых лет.

ТИРАСПОЛЬ, 27 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Одно из самых крупных предприятий приднестровского региона Молдавская ГРЭС празднует юбилей – 55-летие со дня пуска первого энергоблока. По этому случаю на сегодня запланирован концерт в городе Днестровске. На нем выступят группы "Здоб ши Здуб", "ДоРеДос", певицы Наталья Кирка и Наталья Гордиенко.

Пуск первого энергоблока станции МолдГРЭС (при открытии носившей название Кучурганской ГРЭС), мощностью в 200 тысяч киловатт, состоялся 55 лет назад, в 1964-ом году. Из газет тех лет, фрагменты статей которых представлены на сайте тираспольской администрации, можно узнать, как же происходило это историческое событие.

Открываем номер газеты "Ленинское знамя" за 29 сентября 1964 года. На первой полосе – шапка-заголовок "Молдавский ток пошёл по проводам", а сразу под ним – групповая фотография строителей новой ГРЭС.

"Имена строителей-кучурганцев навсегда войдут в историю исполина молдавской энергетики. Не одно поколение будет вспоминать их добрым словом, восторгаться их ярким светом…", – читаем под ней.

Далее перечисляются имена строителей: электросварщик Валентин Медведев, главный инженер "ЮЭМ" Владимир Зайцев, начальник производственно-технического отдела Евгений Мирошник, учительница школы рабочей молодёжи посёлка Днестровск Раиса Медведева, главный инженер проекта станции Роман Лукавский, секретарь комитета комсомола стройки Виктор Лебёдкин и другие.

От Днестровска до Тирасполя, Кишинева и Одессы

В репортаже "Бьётся сердце энергогиганта" описывается момент запуска новой ГРЭС.

"Начальник электрического цеха Иван Тимофеевич Ночка повернул на пульте блочного щита ключ управления воздушным выключателем, и электрический ток, вырабатываемый первым энергоблоком Кучурганской ГРЭС, устремился по проводам высоковольтных линий на Тирасполь, Кишинёв, Одессу…", - пишется в нем.

Далее не менее сильный по напряжению рассказ о радостном факте запуска турбины.

"В зале блочной защиты, где присутствуют начальник "Молдавэнерго" И.М. Аниканов, главный инженер Г.А. Черня, управляющий трестом "Южтеплоэнергомонтаж" А.П. Рыжов, директор ГРЭС М.И. Мидренко, главный инженер Б.П. Карпов, начальники цехов станции, строители, монтажники, раздаётся шквал аплодисментов, возгласов "Ура!" В них на какой-то миг тонет могучий гул турбины…", - описывается событие.

В этом же репортаже объясняется, какими ресурсами обладает новая электростанция, и что же представляют из себя те самые 200 тысяч киловатт.

"Итак, первый энергоблок в 200 тысяч киловатт включён в систему. Что же это такое – 200 тысяч киловатт? Для сравнения скажем, что столько энергии способны вырабатывать пять гидроэлектростанций, равных по мощности Дубоссарской ГЭС. 200 тысяч киловатт – это в два раза больше того, что потребляла Молдавия до пуска Кучурганской ГРЭС", - рассказано в репортаже.

Далее говорится о том, что электростанцию строила вся страна.

"На турбине – марка Ленинграда, на генераторе – марка Харькова, котлы – из Таганрога, подъёмные краны – из Запорожья, Ленинграда, сборный железобетон – из Киева, Харькова, Днепропетровска", - отмечает репортер.

А заканчивается репортаж на лирической ноте.

"Поздним вечером мы покидали ГРЭС. Долго ещё виднелась гигантской высоты труба станции, опоясанная гирляндой рубиновых огоньков", - как о самом значимом событии завершает свой рассказ журналист.