Иностранцы о Дне вина: мы такого не видели, у вас особенный праздник

Среди посетителей Национального дня вина, который проходит сейчас в самом центре столицы Молдовы, очень много приезжих. Причем из разных частей света.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Центральная площадь уже с утра полна людей. Еще до официального открытия здесь полным ходом идут дегустации творений отечественных производителей вина, причем, как с брендовыми и прославленными именами, так и малоизвестными. Шумно, много людей. Еще пока не толкаются, но ощущение, что пространства временами маловато.

Интернациональная публика

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдавские вина пришлись по вкусу и иностранным гостям

К какому прилавку и винодельне ни подойдешь, везде слышна иностранная речь, либо неместный акцент. Похоже, что гостей сегодня на площади не меньше, чем жителей города. При таком количестве приезжих не удержишь любопытство и - хочешь-не хочешь - поинтересуешься впечатлениями от нашего праздника.

Все, кому задавался этот вопрос, говорили, что он – особенный. Добрым словом отмечали наш День вина даже те, кто сам приехал из стран, где давняя винная традиция.

Главное - праздник

Эсси Авеллан - винный журналист из Финляндии. Она много лет профессионально занимается изучением вин и побывала на многих праздниках, посвященных вину в разных странах мира. Но даже она отметила особенность нашего события.

"Мне нравится то, что это не только дегустация, а еще и праздник. И это очень красиво. Здесь есть возможность очень легко прийти людям и на мероприятии продегустрировать продукцию", - рассказала она.

Особого масштаба

По словам гостьи из Болгарии, в их стране такого масштаба мероприятий, посвященных вину, не проводится.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дегустация идет полным ходом

"Все очень интересно. Такую экспозицию вижу впервые. Достаточно красиво оформлено. В Болгарии такого праздника нет, чтобы проводилось централизировано, в центре города. У нас есть только мероприятия, связанные с представлениями отдельных виноделен", - отметила Петя Ильева.

Вот и Ника Априашвили из Грузии говорит, что в их стране, которая славится своими винами, нет фестивалей подобного типа и масштаба.

"У нас бывают разные народные фестивали, на которых выставляют свое вино разные компании. Но именно такого масштаба мероприятие, которое посвящено только вину - нет. Не знаю, почему. Но, наверное, потому что у нас на каждом шагу винный магазин. И устраивать отдельный фестиваль нет смысла", - рассудил он.

По словам Ника, посещение Дня вина – одна из основных частей его программы приезда в Кишинев. Его друг, который родом из Молдовы, переслал как дельный совет целый список своих любимых вин, которые стоит купить, будучи в нашей стране, и Ника намерен эту миссию для себя осуществить.

Мы любим молдавские вина © Sputnik / Miroslav Rotari Прохладная погода, но вино согревает

У россиянки Марины Старковой в Молдове живут родственники. К ним она и приехала в гости, а заодно решила посетить праздник. Тем более, для нее поход на День вина в Кишиневе - не в первый раз. Она уже была на мероприятии лет десять назад.

"Давно было. Уже и не припомню точно, когда. Ходили, что-то пробовали. Но нас тогда родственники вели и показывали. Мы любим молдавские вина", - радостно сказала она.

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