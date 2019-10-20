Гонка за избирателями: почему приднестровцы оказались пассивны на выборах

Корреспондент Sputnik побывал на трех участках в селе Варница, чтобы на их примере увидеть, как голосуют жители Левобережья на новых парламентских выборах. Оказалось, ситуация не идет ни в какое сравнение с той, что была в начале года.

ТИРАСПОЛЬ, 20 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. На участках, где могут отдать свой голос за кандидата на депутатское кресло приднестровцы, владеющие молдавскими паспортами, происходит что-то невероятное – полная тишина, мир-покой и отсутствие видимого интереса к выборам в виде присутствия на участках избирателей.

Электоральное рвение

Нет пробок, неожиданно образовавшихся на сельских улицах в воскресный день семь месяцев назад на парламентских выборах из-за вереницы автобусов и маршруток, которые централизованно подвозили приднестровских избирателей. Нет шумных очередей, в которые сбивались приднестровцы, расписываясь в особой ведомости, а также людского потока, "наводнившего" входы в избирательные участки и простиравшегося на многие метры от них.

Никто не рвется голосовать, высаживать двери, никто не препирается с членами избирателей комиссии. Последние с трудом тогда утихомиривали желающих срочно и немедленно проголосовать, объясняя, что места мало, нельзя пускать толпу, а лишь по очереди, что нужно вести себя прилично. Нет криков и скандалов, "кто где стоял", и почему срочно не пускают готовых излить свое электоральное мнение. Сегодня все по-другому.

Чем отличается сегодняшний приднестровский избиратель

Вот и один из членов комиссии на избирательном участке №11 в селе Варница Борис Бешляга, который в прошлые выборы просто как Александр Матросов закрыл своей грудью входную дверь, сдерживая напор толпы, удивляется: отчего на сей раз так мало избирателей?!

"Ожидал, что людей будет меньше. Но чтобы настолько, и что мы еще будем отдыхать, я не представлял. У нас нет работы", - признается он.

Голосование в Варнице © Sputnik / Irina Leahova

Голосование в Варнице © Sputnik / Irina Leahova

Голосование в Варнице © Sputnik / Irina Leahova

Голосование в Варнице © Sputnik / Irina Leahova 1 / 4 © Sputnik / Irina Leahova Голосование в Варнице

По его словам, если на прошлые выборы, проходившие в холодный месяц февраль, приднестровцы приезжали организованно, не скрывая, что это было из желания немного заработать за свой голос, то сейчас приходят люди по убеждению, голосуя сердцем за того, кого считают достойным кандидатом.

"Если в прошлый раз в феврале месяце была спина мокрая, то сейчас мы с утра замерзали, потому что было прохладно, и мы практически не двигались из-за отсутствия людей. Правда, днем появилось солнце и значительно потеплело", - заметил он.

Как изменилась ситуация на участках

Несмотря на то, что после 12-ти часов погода солнечно улыбнулась приднестровцам, они тем не менее не изменили своего мнения и количество избирателей, пожелавших зафиксировать свой выбор, значительно не увеличилось. К примеру, на участке, где работал Бешляга, за первую половину выборов, к 14.00, проголосовало всего 215 человек. Через четыре часа число тех, кто воспользовался правом голоса на этом участке, выросло до 304 человек. К слову, 24 февраля 2019 года к 18.00 на участке проголосовало 1700 человек.

"Все удивляются отсутствию людей на участках. Люди приходят семьями. Всё проходит в спокойной обстановке, тихо, мирно. Конечно, так приятней работать, но не привычно. Мы уже приучились бегать, а сейчас сидим и ждем", - с улыбкой говорит председатель избирательного участка №11 Татьяна Друк.

Такие же примерно показатели и на других двух участках, разместившихся в селе Варница, на которых могут сделать свой выбор приднестровские избиратели.

Как рассказала председатель избирательного участка №13 Людмила Карагачан, к 14.00 на нем проголосовало 100 человек, а к 18.00 – 170 человек. Хотя на выборах в начале года к шестичасовому вечернему подсчету было зафиксировано 1600 избирателей.

Три вместо двух

На участке №12 ситуация в этом плане существенно не отличается. К 14.00 в списках проголосовавших 110 избирателей. И спустя четыре часа ситуация не поменялась коренным образом – 141 человек.

"У нас приходят 5-6 человек, потом никого. Потом снова придет 3-4, и снова - тишина. Вот сейчас час-полтора уже не видели ни одного избирателя", - отмечает председатель участка №13 Сильвия Белибова.

Она рассказала о том, что на прошлых парламентских выборах в селе Варница предполагалось открыть четыре участка. Два из них тогда закрыли и остались на всю многочисленную толпу рвущихся проголосовать приднестровцев всего два участка. Теперь, после февральского опыта, решили для подстраховки открыть три участка. Но все они сегодня простаивали.

Ситуация дошла до нонсенса. Членам комиссии настолько наскучило дожидаться своих избирателей, что они сами выходили их искать – у соседних участков, переманивая в свой. Дайте нам людей, просили они у коллег по несчастью.

За что голосовали

А избиратели меж тем на сегодняшних выборах были как малочисленными, так и немногословными. Часто отвечали на ходу, будто куда-то опаздывают или опасливо убегают. "Хотим благополучия и блага нашей республике", - говорили одни. "Мы - за хороших людей, чтобы был порядок в стране", - уверяли вторые.

"Я хочу, чтобы у меня не было проблем с документами, чтобы я также получала пособие на моего маленького ребенка. Ведь всегда проверяют наличие печати с выборов, которая удостоверяет, что ты действительно проголосовал", - признавалась молодая мама.

Политическая усталость и "выгорание"

Накануне выборов приднестровские эксперты предрекали низкую явку приднестровцев. Как рассказал корреспонденту Sputnik политолог Игорь Шорников, число голосующих может не достичь и 5 тысяч человек. Поддержала в этом мнении коллегу и эксперт Светлана Осипова.

"Скорее всего, участие приднестровцев в этом голосовании будет незначительным", - была уверена она.

Осипова отмечала, что фактически агитационную работу почувствовала только как владелец телефона, исходя из той информации, которую она получила по подпискам на соцканалы, и предположила, что большинство приднестровцев были даже не в курсе, на какой день намечены выборы.

"У приднестровцев есть определенная политическая усталость и эмоциональное выгорание. Нестабильная политическая ситуация. Переговорный процесс тоже нас не радует, ведь наличествует пусть латентный, но конфликт, который все-таки продолжается. И эта информация отдаляет их от происходящего", - считает она.

На данный момент, по свидетельству ЦИК, число приднестровских избирателей, пожелавших исполнить свое электоральный долг, немного превысило тысячу.

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