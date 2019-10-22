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Открытие Недели российского кино в Кишиневе

От исторических до семейных драм: Неделя российского кино предлагает новинки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Репортаж
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Sputnik Молдова

В Кишиневе состоялось открытие Недели российского кино. Официальный старт в Тирасполе кинофоруму будет дан завтра, 23 октября.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Кишиневе открывали фестиваль посол России в Молдове Олег Васнецов и глава Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов, поскольку диппредставительство и РЦНК были среди главных его организаторов. Наряду с ними встречу молдавской публики с российским кино сделали возможной Министерство культуры РФ при участии "Фестсинема".

А перед торжественным мероприятием гости – известные мастера российского кино, которые подоспели к началу кинонедели, выступили перед журналистами.

"На Неделе российского кино мы представим новинки нашего кинематографа, и мы хотели показать разные его грани, которые выразятся в разножанровости кинолент", - сказал журналистам генеральный директор "Фестсинема" Сергей Лось.
  • Открытие Недели российского кино в Кишиневе
    Открытие "Недели российского кино" в Кишиневе
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Открытие Недели российского кино в Кишиневе
    Открытие "Недели российского кино" в Кишиневе
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Оксана Сташенко
    Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Оксана Сташенко
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Глава Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов
    Глава Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Генеральный директор Фестсинема Сергей Лось
    Генеральный директор "Фестсинема" Сергей Лось
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Артём Быстров
    Артём Быстров
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Открытие Недели российского кино в Кишиневе
    Открытие "Недели российского кино" в Кишиневе
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов
    Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Открытие "Недели российского кино" в Кишиневе

Первый в фестивальной программе показов - фильм "Крик тишины" режиссера Владимира Потапова о блокаде и освобождении Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Его представляет на кинофоруме исполнитель одной из главных ролей Артем Быстров.

"Это человеческая история. История одной семьи. В картине были люди, которые по-настоящему пережили блокаду. Это живые очевидцы всего происходившего", - рассказал Быстров.

Российско-молдавский обмен

Кинозал
© Fotolia / Mikhail Malyshev
Дни российского кино: что увидят приднестровцы
После пресс-конференции состоялось официальное открытие. Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов, презентуя кинофорум, отметил, что такого рода события всегда ожидают с большим нетерпением во всех странах.

Дипломат напомнил о том, что ближайшие два года – перекрестные для наших стран, когда отмечается год России в Молдове, а в России – год Молдовы.

"Надеюсь, что в ходе 20-21-го годов мы сможем глубже окунуться в историю художественного и документального как российского, так и молдавского кинематографа", - подчеркнул он.

Председатель парламентской Комиссии по культуре Адриан Лебединский рассказал присутствующей на открытии публике о том, что молдавская сторона обратилась к российским коллегам с просьбой получить оцифрованные копии молдавских лент, созданных в советский период, чтобы наш зритель мог бесплатно наслаждаться киношедеврами отечественных кинематографистов.

О кинонеделе

Кинопоказ, архивное фото
© Sputnik / Артем Житенев
В Молдове пройдет Неделя российского кино
Дни российского кино пройдут в двух городах - Кишиневе и Тирасполе. Ленты представят их создатели – известные деятели российской кинематографии. Среди них заслуженная артистка России, актриса театра и кино Оксана Сташенко, актеры Ольга Лапшина, Артём Быстров, Светлана Чуйкина, продюсеры Георгий Малков и Вадим Быркин, а также генеральный директор "Фестсинема" Сергей Лось.

В программе Недели российского кино фильмы 2019 года - "Крик тишины" Владимира Потапова, "Бык" Бориса Акопова, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Это не навсегда" режиссеров Евгении Яцкиной и Алёны Рубинштейн, а также "Дорогой папа" постановщиков Михаила Расходникова и Константина Елкина. Вход на показы свободный.

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Теги:
дни российского кино, Дни российского кино, Приднестровье


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