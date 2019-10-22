От исторических до семейных драм: Неделя российского кино предлагает новинки

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Кишиневе открывали фестиваль посол России в Молдове Олег Васнецов и глава Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов, поскольку диппредставительство и РЦНК были среди главных его организаторов. Наряду с ними встречу молдавской публики с российским кино сделали возможной Министерство культуры РФ при участии "Фестсинема".
А перед торжественным мероприятием гости – известные мастера российского кино, которые подоспели к началу кинонедели, выступили перед журналистами.
"На Неделе российского кино мы представим новинки нашего кинематографа, и мы хотели показать разные его грани, которые выразятся в разножанровости кинолент", - сказал журналистам генеральный директор "Фестсинема" Сергей Лось.
- Открытие "Недели российского кино" в Кишиневе© Sputnik / Miroslav Rotari
- Открытие "Недели российского кино" в Кишиневе© Sputnik / Miroslav Rotari
- Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Оксана Сташенко© Sputnik / Miroslav Rotari
- Глава Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов© Sputnik / Miroslav Rotari
- Генеральный директор "Фестсинема" Сергей Лось© Sputnik / Miroslav Rotari
- Артём Быстров© Sputnik / Miroslav Rotari
- Открытие "Недели российского кино" в Кишиневе© Sputnik / Miroslav Rotari
- Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов© Sputnik / Miroslav Rotari
Первый в фестивальной программе показов - фильм "Крик тишины" режиссера Владимира Потапова о блокаде и освобождении Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Его представляет на кинофоруме исполнитель одной из главных ролей Артем Быстров.
"Это человеческая история. История одной семьи. В картине были люди, которые по-настоящему пережили блокаду. Это живые очевидцы всего происходившего", - рассказал Быстров.
Российско-молдавский обмен
Дипломат напомнил о том, что ближайшие два года – перекрестные для наших стран, когда отмечается год России в Молдове, а в России – год Молдовы.
"Надеюсь, что в ходе 20-21-го годов мы сможем глубже окунуться в историю художественного и документального как российского, так и молдавского кинематографа", - подчеркнул он.
Председатель парламентской Комиссии по культуре Адриан Лебединский рассказал присутствующей на открытии публике о том, что молдавская сторона обратилась к российским коллегам с просьбой получить оцифрованные копии молдавских лент, созданных в советский период, чтобы наш зритель мог бесплатно наслаждаться киношедеврами отечественных кинематографистов.
О кинонеделе
В программе Недели российского кино фильмы 2019 года - "Крик тишины" Владимира Потапова, "Бык" Бориса Акопова, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Это не навсегда" режиссеров Евгении Яцкиной и Алёны Рубинштейн, а также "Дорогой папа" постановщиков Михаила Расходникова и Константина Елкина. Вход на показы свободный.
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