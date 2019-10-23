Настоящее будущее: курс виртуальной реальности для кишиневцев

Прочувствовать виртуальную реальность (VR), как и дополненную (AR), мог каждый желающий вне зависимости от возраста.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Окунуться в цифровую реальность и оказаться в "параллельном мире" – такую возможность предоставили разработчики технических ноу-хау на образовательном курсе "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности".

"VR – это когда надевается шлем, и вы видите окружающий мир, но тот, что нарисован там. AR – это когда через мобильный телефон вы смотрите, к примеру, на стол и видите голограмму чего-то – планет солнечной системы и т.д.", - в двух словах объясняет технологии руководитель центра Центра разработки экспериментальных проектов МИА "Россия сегодня" Далер Фатыхов.

Полное погружение

Прочувствовать на себе новые технологии в рамках курса мог каждый желающий. Эффект был ошеломляющим. Аудитория пребывала в восторге. И даже забавно было наблюдать, как взрослые люди реагируют будто малые дети, которые с любопытством и с восхищением только начинают постигать жизнь.

Образовательный курс "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательный курс "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательный курс "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательный курс "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательный курс "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательный курс "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательный курс "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 7 © Sputnik / Miroslav Rotari Образовательный курс "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" в Кишиневе

"Эффект полного присутствия, как будто ты там находишься и даже хочется всё потрогать. Когда ты сам хозяин своих шагов, когда ты погружаешься в то, в чем ты никогда в реальности не сможешь оказаться, то, что не сможешь увидеть и почувствовать", - будто пытаясь осмыслить новую реальность, рассказывает о пережитых впечатлениях Наталья Постолатий.

"Что-то необычное. Почувствовал себя космонавтом. Ощущение, что вылетел за пределы земли. Понравилось рассматривать планету, понравилась солнечная батарея. Это настоящее будущее. Это очень актуально для многих областей", - в раздумье подбирает слова Анатолий Залевский.

Будущее, начинающееся сегодня

"Технологии виртуальные и дополненные будут развиваться минимум 25 лет. За это время они получат невероятное распространение. И те дети, которые сейчас серьезно займутся этим, их ждет успех", - уверен Поволоцкий.

Об образовательном курсе

Образовательный курс проводился также и для молодых ребят, отдельно. Включал он и теоретическое, и практическое занятие. По словам лектора, председателя правления "Кибер страна" Романа Поволоцкого, некоторые специальности в течение ближайших лет настолько изменятся, что ребята, которые сейчас поступают в вуз, делая профессиональный выбор, по его окончании могут оказаться в очень сложной ситуации, когда у них не будет выбора. И не потому, что мало предложений, а из-за того, что специальность, на которую они учились, уже не будет существовать.

Образовательный курс "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" - это грантовый проект Россотрудничества, который реализуется Союзом "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" совместно с МИА "Россия сегодня" и организацией "Кибер страна".

Проект включает шесть стран – Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдову и Узбекистан.

После прохождения практического курса по 3D-моделированию молодые ребята, создавшие свою разработку, смогут прислать ее в первый Международный виртуальный музей. Лучшие работы получат ценные призы - графические планшеты, виртуальные очки и сертификаты на дистанционное обучение по digital-профессиям.

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